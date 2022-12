ČOVIĆ O DOLASKU KAMPACA U ZVEZDU: Ljudi odmah napraviše MATEMATIKU!

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je o dolaskuFakunda Kampaca u Crvenu zvezdu.

"Još nije gotovo, radimo na tome. Kad bude završeno, ovako ili onako, imaćete informaciju. Nismo ni daleko, nismo ni blizu. Luka je prvo izašao za objavom na Instagramu, a onda ga je podržao Neda. To su njiihove želje i to je lep momenat. Ako je reč o hemiji u ekipi, to vam daje dodatni podstrek. Druga stvar... Gledao sam danas neke objave o pričama od 6,9, sedam miliona evra. Ljudi odmah napraviše matematiku", objasnio je Čović u emisiji "Miljanov korner" na Sputnjiku.i nastavio:

"Odmah je to država, odmah je to ovo... Kao što su pre neki dan izašli sa informacijom da je predsednik Vučić odobrio. Ne znam kakva je to mašta vezana za te cifre"

"Neka je "Marka", ne znam čija, mada ja i razumem "Marku" jer je onako patriotski naklonjena Realu. Oni nisu izašli sa ponudom, a mi jesmo u skladu sa našim mogućnostima. Procenili smo da možemo u ovom trenutku. Onda su se pojavili sa pričama o 6,9 miliona na društvenim mrežama. Ko se bude mešao, dobiće odgovor. Svašta je moguće na mrežama", zaključio je Čović

Kurir sport