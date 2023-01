ONI SU POBEDILI CRVENU ZVEZDU! Željko Obradović poziva na oprez pred meč sa Zadrom, jedna stvar ga POSEBNO RADUJE!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da njegova ekipa treba da bude oprezna u predstojećoj utakmici ABA lige protiv Zadra uz podsećanje da je hrvatski tim pobedio Crvenu zvezdu.

"Mi smo srećni što je kalendar takmičenja ispao takav da smo za ove novogodišnje i božićne praznike u Beogradu. To treba da nam pomogne da treniramo malo bolje i da probamo da uključimo ove igrače koji su van tima, da bi se igrači koji su u ritmu da igraju dosta minuta, malo odmorili. Kada razmišljamo o Zadru, ne treba nam ništa drugo da kažemo nego da su u Beogradu napravili veliko iznenađenje kada su pobedili ekipu Crvene zvezde", rekao je Obradović.

Košarkaši Partizana igraju u ponedeljak od 18.30 u Beogradskoj areni protiv Zadra, utakmicu 13. kola ABA lige.

Centar Partizana Alen Smailagić rekao je da je Zadar ekipa koja svima može da napravi probleme.

"Imali su do sada pobede protiv Zvezde i FMP-a, pobedili su Igokeu u gostima, ali su i gubili neke utakmice u kojima su bili favoriti. Božić, Jordano i još nekoliko igrača umeju da budu jako opasni kada uđu u svoj ritam i moramo da budemo maksimalno koncentrisani od početka do kraja utakmice", naveo je on.

"Nadam se i voleo bih da publika kao u engleskom fudbalu dolazi na ove praznične utakmice u velikom broju i da zajedno uđemo u 2023. godinu na najbolji način", dodao je Smailagić.

Posle 12 kola u regionalnom takmičenju Partizan ima 10 pobeda i dva poraza, a Zadar sedam pobeda i pet poraza.

