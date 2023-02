VELIKI PROMAŠAJ! Reprezentativac Slovačke napustio Partizan! Nije se proslavio u crno-belom dresu!

Slovački reprezentativac Vladimir Brodžijanski zvanično je napustio Partizan.

Iskusni centar nije uspeo da se izbori za minutažu beogradskom klubu, pa je odlučio da se vrati u španski Huventud.

🔥 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫 𝐁𝐫𝐨𝐝𝐳𝐢𝐚𝐧𝐬𝐤𝐲 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐚 𝐁𝐚𝐝𝐚𝐥𝐨𝐧𝐚 🤝 La Penya i l'aler pivot eslovac arriben a un acord fins a final de temporada 🔗 La notícia: https://t.co/WSVuX4bXxq 🙌 Welcome back, @brodzo10!#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/836PWUjVwT — Club Joventut Badalona (@Penya1930) February 1, 2023

Brodžijanski je stigao u Partizan 11. novembra, kako bi nadomestio izostanak povređenog Balše Koprivice, ali nije ispunio očekivanja u crno-belom dresu.

"Brozianski je odlučio da ide. Ja sam imao otvoren razgovor sa njim. Ja sam mu rekao da je to njegova odluka. Mi smo ga imali do 14. februara. Rekao sam mu da ako želi da ide ranije da nema nikakvih problema. On je doneo takvu odluku", rekao je sinoć na konferenciji za medije trener Partizana Željko Obradović.

Slovak je u dresu Partizana odigrao ukupno 14 mečeva. U Evroligi je odigra pet utakmica i prosečno je beležio 2,2 poena i 1,4 skoka po meču.

Kurir sport