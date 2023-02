STRAŠNA POVREDA JANISA BACILA SENKU NA TRIJUMF BAKSA: Milvoki srušio Čikago za 12. vezanu pobedu (VIDEO)

Košarkaši Milvokija pobedili su u gostima ekipu Čikaga sa 112:100 i tako upisali 12. uzastopni trijumf u NBA ligi.

Senku na ovu pobedu Baksa bacila je povreda Janisa Adetokunba. Grk je uganuo desni zglob šake kada je početkom druge četvrtine pao ispod koša posle duela sa igračem Bulsa Kobijem Vajtom.

Adetokunbo je upisao dva poena, tri asistencije i sedam skokova za devet minuta na terenu, ali mu je to bilo dovoljno da obori rekord franšize po broju asistencija. On je upisao 3.274 asistencija u deset sezona i oborio rekord Pola Presija koji je imao 3.272 uspešna dodavanja ;od 1982. do 1990. godine.

I pored povrede prve zvezde tima, Baksi su gotovo od početka meča bili u prednosti, a najefikasniji je bio Brus Lopez sa 33 poena, što je njegov rekord sezone. Dževon Karter je dodao 22, a Džru Holidej 15 poena i devet asistencija.

U redovima Čikaga, koji je doživeo i šesti poraz u nizu, najbolji je bio Nikola Vučević sa 22 poena i 16 skokova, Zek Lavin je ubacio 18, a Patrik Vilikams 16 poena.

Milvoki je peti tim u istoriji NBA lige koji je ol-star pauzu dočekao sa nizom od 12 pobeda. Tri od četiri prethodna tima koja su uradila izborila su finale NBA lige.

(Kurir sport)