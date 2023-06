NEVEROVATNA PRIČA! Neki tamo klinac koji ima neverovatne brojke: Kako je Jokić NESTVARNOM IGROM SUDBINE dosegao do ZVEZDA!

Dolazak u Megu na neviđeno!

Miško Ražnatović je na osnovu dva izveštaja koje je video u Sportskom žurnalu odlučio da angažuje "tamo nekog klinca koji ima čudesne brojke".

- Odmah zovem Tadiju (skaut agencije Beobasket, prim. aut.) i pitam ko je ovaj? Tadija, koji zna sve klince, kaže - nikad čuo. Kažem mu, proveri samo da li je centar, kako je fizički oformljen, da li je onako čvrst i nabijen, centar koji hvata na snagu, ili je bebast. Javi se Tadija za 15 minuta, kaže bebast, bez ijednog mišića, čak ima i nešto sala, debeljuškast! Ja mu kažem, OK, sutra, to jest u ponedeljak, ideš u Novi Sad i ne vraćaj se bez Jokićevog potpisa o zastupanju - pričao je svojevremeno Ražnatović.

Put je i u Beogradu bio trnovit.

- Mesec dana nije trenirao sa ekipom, nego se pripremao da može da trenira. Jedva je radio ženske sklekove. Onda je počeo, i Dejan Milojević je posle samo dva treninga rekao: "Ovaj će za mesec dana da mi igra." Nisam verovao tada...

Prosto je fenomen da tada niko u državi od košarkaških stručnjaka ne zna ko je - Nikola Jokić.

- Nikola u tom momentu ima 17 godina, niko u košarkaškoj Srbiji nije imao predstavu da on postoji. Nije to dete od 12 ili 13 pa da nekome promakne, on je imao 17 i nije postojao - pričao je Igor Kovačević iz Vojvodine.

Ovaj podatak bio je od velike koristi za Miška Ražnatovića, jer nije imao nikakvu konkurenciju. Za Jokića je znala "rodbina", nekoliko ljudi u Vojvodini i to bi bilo to. Čak i kad je počeo da rešeta u redovima "lala", ni to nije bio znak da će oko njega nastati otimanje klubova...

(Kurir sport)