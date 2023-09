ŽELJKO OBRADOVIĆ OTKRIO PARTIZANOV PUT DO "A" LICENCE EVROLIGE: Jedna stvar u celoj priči je KLJUČNA

Partizan i "A" licenca za učešće u Evroligi? Da, moguće je i to je nešto ka čemu teže svi u taboru srpskog kluba.

Željko Obradović govorio je baš na tu temu, kroz prizmu budžeta, poslovanja, navijača...

"Budućnost Partizana bi trebalo da bude, kako ja vidim, u smislu da probamo da pravimo budžet od onoga što smo sposobni da zarađujemo. Mnogo puta je bila priča o tome koliko država pomaže, ja ne znam te podatke. Sigurno da pomaže i hvala im na tome, ali mislim da Partizan treba da teži da pravi sopstveni budžet. Ako stigne pomoć od bilo koga to je super, ali mi moramo da probamo da pravimo budžet na taj način i da to bude nešto što će da traje", rekao je Obradović za Arenu sport.

Trener crno-belih je otkrio koji je Partizanov put do A licence Evrolige.

"Naravno da mi ne možemo i ne treba da se takmičimo sa najbogatijim evropskim klubovima, to je nemoguće. Ali, da imamo jedan pristojan budžet, gde navijači prepoznaju da je to taj tim, gde prošle sezone imamo 11.500 sezonskih karata, da ljudi shvate zbog čega dolaze u dvoranu i da Partizan u jednom trenutku dođe u situaciju da Evroliga prepozna da je to stabilan klub koji zaslužuje da ima A licencu. A ako je imaš, automatski ti omogućuje da ti nešto planiraš, a kada planiraš „ajmo da vidimo šta je to što možemo da popravimo“. Jer, uvek može nešto da se popravi i uvek mora da bude težnja ka tome da idemo ka boljim stvarima. Ne treba da se zadovoljavamo nikad", rekao je Obradović i dodao:

"Ne pričam samo o rezultatima, uživanje koje mi imamo i koje nam priređuju naši ljudi je nešto što je neverovatno. Siguran sam da smo tim koji nije imao najveći broj navijača samo u Beogradu, kada bi se uzela statistika ko je imao najviše navijača na strani, mislim da je to Partizan takođe. To mene gura napred, to mi daje neverovatnu energiju i motivaciju i ja ću zahvaljujući tim ljudima da nastavim dalje da radim sa još većim motivima i energijom jer to bez njih nema nikakvog smisla ", istakao je Obradoović.

Kurir sport