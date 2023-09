RASPRIČALE SE KOMŠIJE ALEKSE AVRAMOVIĆA: Evo šta su sve rekle o poznatom košarkašu, a OVO kažu za njegovu ženu (FOTO)

Koliko je Aleksa Avramović skroman i jednostavan dečko, potvrdili su nam svi u beogradskom naselju gde košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije stanuje.

- Dok neke slava udari u glavu, našem Aleksi je popularnost i podrška naroda dala samo vetar u leđa da bude još bolji u svakom pogledu. Nikada mu nije bilo teško da na ulici stane i 10 puta za fotografiju. Zaustave ga često dok se vraća iz kupovine sa kesama, a ni to ga ne spreči da fanovima ispuni želju. Ode do stana, ostavi to što je nosio i vrati se, svi se uvek iznenade - rekao nam je jedan komšija, te je dodao:

- Deca ga obožavaju, mojoj unuci je kupio čokoladu jednom prilikom kada nas je sreo, a tada nije bio u žiži javnosti. Oduvek je bio skroman, nasmejan, vedar momak, kao i njegova supruga.

foto: Starsport

Na uglu Aleksine zgrade se nalazi apoteka, gde košarkaš često pazari.

- Ni ne obraćamo pažnju kada neko dođe, živi ovde dosta poznatih, ali njega smo zapamtili. Jako je ljubazan i ima divan osmeh. Prenesite mu velike pozdrave od nas - rekle su nam radnice u apoteci, a gospođa iz pekare je sa oduševljenjem pričala o našem zlatnom košarkašu.

- Divan momak, jedino mogu da ga hvalim, ništa loše nećete čuti o njemu. Skroman je jako i ljubazan, dolazi često kod nas, kada nije na putu onda ga viđamo. Njegova supruga je isto fina - istakla je ljubazna radnica, te je dodala:

- Svi smo pratili Svetsko prvenstvo i navijali. Aleksa nam je bio omiljeni iako smo neki ovde zvezdaši.

foto: Starsport©

U obližnjem lokalu "Gold street", gde košarkaš često sedi, takođe su imali samo reči hvale o svom stalnom gostu.

- Kada se igralo finale, unosili smo dodatne stolove da bi svi ljudi mogli da stanu, bilo nas je 70. Ceo komšiluk je došao da ga bodri. I kada se igra Evroliga, oni koji navijaju za Crvenu zvezdu, dolaze da gledaju svoj klub, a onda i Partizan zbog Alekse - rekli su nam u kafiću, dok nam je jedan mladić otkrio:

- Veliki sam navijač Partizana i drago mi je što je Aleksa baš moj komšija jer često pričamo o košarci. Svi smo ponosni na njega.

Posvećenost i ceđeni sokovi Aleksa je jedan od ljudi koji svoj posao shvataju veoma ozbiljno, te ne dozvoljava sebi da se opusti ni na minut, bar jednom čašicom. - U kafiću pije samo ceđene sokove, i tada kad sedne, ne zadržava se puno zbog obaveza koje ima. Veoma je posvećen, da ne kažem i opterećen treningom - rekao je gazda kafića.

(Kurir sport/Blic)