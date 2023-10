PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENJEM: Evo šta su poručili crno-beli pred dva večita derbija u Evroligi i ABA ligi

Košarkaški klub Partizan oglasio se saopštenjem uoči nastavka sezone u kome ih očekuju bitni mečevi.

Između ostalog, crno-beli će do kraja oktobra odigrati dva večita derbija sa Crvenom zvezdom, po jedan u Evroligi i ABA ligi.

"KK Partizan Mozzart Bet u susret prvim velikim utakmicama na domaćem i na gostujućim terenima upućuje novi apel navijačima da svu svoju energiju usmere na ljubav prema crno-belima i da vređanje bilo koga ostave po strani. Već krajem meseca, očekuju nas dva derbija protiv gradskog rivala, a pre toga veliki mečevi protiv Barselone i klasik regiona protiv Cibone.

"Sva ta vređanja su zaista mučna. Ružno je samo ih i slušati, a kamoli osećati nelagodu jer one konkretno dolaze od navijača koji nama pružaju podršku. Partizan je nebrojeno puta apelovao i to čini ponovo, da se niko ne vređa. Protivnici, funkcioneri, državni zvaničnici, sudije... To nije huk koji želimo u našoj dvorani ili sa tribine na kojoj se nalaze naši navijači. Želimo da osetimo samo ono što se većim delom vremena i emituje sa tribina - Ljubav prema Partizanu", poručio je predsednik Partizana Mozzart Bet, Ostoja Mijailović.

Na ovu temu, nedavno je govorio i trener crno-belih, Željko Obradović

"Da vam odmah kažem – ja sam čovek koji ne podnosi vređanje bilo koga. Dakle, ja od prvog dana govorim da sam protiv toga da se vređa bilo koji pojedinac na svetu. Nebitno ko je u pitanju – protivnik, neprijatelj, predsednik, sasvim je svejedno. Ja sam imao potrebu pre svega iskreno da kažem navijačima Partizana šta se događalo i u slučajevima Mirotića i Madara. Ali imam još veću potrebu da navijačima uputim molbu i molim vas da to istaknete – sve spomenute igrače, i Lesora i Papapetrua i Madara i Mirotića dočekajte aplauzom, pokažite im da ih poštujete i dokažite svoju veličinu. To je moja iskrena molba", istakao je Obradović.

Reprezentativac Srbije i osvajač srebrne medalje sa nedavno završenog Svetskog prvenstva u Manili, Aleksa Avramović ističe svoje protivljenje vređanju bilo koga.

"Naravno da vređanje bilo koga ne razumem, ne prihvatam i nikada neću prihvatati. Iskreno verujem u ljudsku dobrotu i pozivam sve da tu dobrotu koju nose u sebi čuvaju. Uskoro ćemo igrati protiv brojnih srpskih reprezentstivaca, Kalinića, Davidovca, Dobrića, Gudurića, Jovića... Pokažimo im poštovanje i ljubav jer oni su predstavnici Srbije čak i kada igraju za druge klubove. Takođe molim sve navijače da ne vređaju ni druge ljude, druge igrače, trenere, funkcionere, predsednike...bilo koga. Tako ponašanje nam kao ljudima ne priliči. Živimo u teškim vremenima i voleo bih da budemo svetao primer, a ne neko o kome će se pričati po lošem", naglasio je Avramović.

Kurir sport