SRBIJO, NIKOLI MIROTIĆU SE NE ZVIŽDI: Ako vam to padne na pamet da uradite, setite se samo brojne dece kojima je SPASIO ŽIVOTE...

Da li će Nikola Mirotić dobiti ovacije, kao što smo na to i navikli, na meču u Beogradu? Milano u petak gostuje Crvenoj zvezdi u utakmici 10. kola Evrolige. Najbolji igrač tima iz grada mode je Nikola Mirotić.

Ovo se do pre nekoliko dana uopšte ne bi "potezalo" kao pitanja, ali zbog svega što se dešavalo ovog leta... Podsećamo, Nikola Mirotić dogovorio je transfer u Partizan.

Pružio je ruku Željku Obradoviću i rekao da pristaje da bude deo crno-belog tabora. Usledili su veliki pritisci na Mirotića, navodno, razlog je bio da "deli Srbiju dolaskom u Partizan, jer je izuzetno cenjen i poštovan kod navijača Zvezde".

foto: Starsport©

Zbog svega toga što se dešavalo, a detalje ni dan danas nismo javno čuli, Mirotić je odustao od dolaska u Partizan. Time je razbesneo navijače kluba iz Humske i izvesno da mu oni neće prirediti doček na kakav je navikao. A, pre toga da vidimo šta kažu zvezdaši. Pristalice crveno-belih će pokazati da li su oprostili Mirotiću dogovor sa Partizanom ili zamerka za to stoji.

Obzirom na sve što je ovaj sjajni košarkaš i veliki čovek uradio za Srbiju i srpski narod najmanje što mogu i jedni i drugi navijači je da ga ni slučajno ne vređaju... Lično: zaslužuje ovacije svih, jer je on daleko iznad jednog običnog košarkaša i sportiste.

No, u navijačim svetu crveno-bele ili crno-bele boje često mnogo više znače od svega drugog šta se za života uradi. Apel: Nemojte da zviždite Nikoli Mirotiću. Ako vam to padne na pamet setite se ko je od desetina hiljada ljudi koji imaju mnogo, pomogao bolesnoj deci kada im je to bilo najvažnije...

Evroliga, 10. kolo Asvel - Bajern 20.00 Makabi - Barselona 20.05 PAO - Valensija 20.15 Virtus - Fenerbahče 20.30 Real - Alba 20.45 petak Efes - Partizan 18.30 Olimpijakos - Žalgiris 20.15 Baskonija - Monako 20.30 C. zvezda - Milano 20.30 Plasman: Real 8-0, Barselona 7-2, Virtus 6-3, Makabi 5-3, PAO 5-4, Monako 5-4, Olimpijakos 5-4, Fenerbahče 5-4, Valensija 5-4, Baskonija 5-4, Partizan 4-5, Žalgiris 4-5, Efes 4-5, C. zvezda 3-6, Milano 3-6, Bajern 3-6, Asvel 2-7, Alba 1-8.

Kurir sport