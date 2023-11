MIROTIĆ KONAČNO PROGOVORIO: Otkrio sve o glasinama da ga je zvao patrijarh Porfirije da ne pređe u Partizan

Nikola Mirotić je letos bio glavna priča u svetu košarke.

Iako je već bio viđen u dresu Partizana, to se nije desilo, pa je završio u Olimpiji iz Milana.

Tada su kružile priče da ga je zvao čak i Patrijarh Porfirije kako ne bi došao u Partizan, a Mirotić se sada oglasio o toj temi.

Želeći da razobličim klevetu kojom se želi naneti šteta našoj Svetoj Crkvi i njenom patrijarhu, imam potrebu da izjavim da još uvek nisam imao čast da sretnem Njegovu Svetost patrijarha Porfirija niti da sa njim, direktno ili posredno komuniciram. Nadam se da će mi se u bliskoj budućnosti ostvariti želja da ga lično upoznam i dobijem njegov blagoslov - poručio je Mirotić.

Dugo se tokom leta činilo da će Nikola Mirotić biti pojačanje Partizana. Pominjalo se da je transfer praktično završen, a onda je košarkaš rođen u Podgorici, koji ima špansko državljanstvo, saopštio da ne dolazi jer je dobijao pretnje i uvrede.

- Poštovani, celi svoj život sam posvetio potrazi za istinom i pravednim odnosom prema svima i svemu. To je trnovit put koji zahteva posvećenost i predanost, baš kao što sam veliki deo svog života dao košarci pokušavajući da budem dobar u njoj i uvek igrajući kao deo tima. Zaista, košarka je postala deo mog života, ali kao igra, kao želja da stalno napredujem i prevazilazim sebe. Tako jedno utiče na drugo, razvoj košarke kao igre i razvoj i rast moje ličnosti. Ja želim taj put da nastavim. Želim da igram košarku i radujem se svojoj igri. Takođe želim da moja porodica deli tu radost. Međutim, već nedeljama izlaze najrazličitije informacije o meni i nastavku moje karijere. Mimo moje volje i želje, i bez moga znanja, a svakako daleko od istine, objavljuju se nasumično pisani tekstovi. Neki od njih su bili mašta i proizvoljni zaključci pojedinaca i medija i sve je to izazvalo veliku pažnju, koju moja porodica i ja nismo želeli. Kako su u javnost dospele izvesne informacije o daljem nastavku moje karijere u KK “Partizanu”, počele su pretnje i uvrede koje su me veoma iznenadile i povredile, jer ne želim da budem osoba koja će deliti ljude po bilo kom osnovu, a kamoli po bojama kluba. Odlučio sam da ne budem deo takve atmosfere i da ne želim ni sebe, ni svoju porodicu, da izlažem daljim neprijatnostima. Istine radi, moram napomenuti da ni jedna pretnja nije došla iz tabora KK ”Crvena zvezda” i da sa njima uvek imam dobru komunikaciju i punu poštovanja. Takodje, želim da istaknem da moja želja da igram za tim u Srbiji nije bila uslovljena niti finansijskim ponudama, niti bojama bilo koga kluba, jer sam želio da igram u zemlji koju volim, ali stvari jednostavno nisu išle u tom pravcu. Zahvaljujem se KK “Partizan” na ukazanom povjerenju i želji da budem deo njihovog tima, ali sam ipak doneo odluku da je za moju porodicu i mene najbolje da karijeru nastavim u nekom od evropskih timova izvan Srbije.

Dva meseca kasnije o tome se oglasio trener Partizana Željko Obradović.

"Nikola je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori su bili vrlo prijatni i sve je teklo kako treba – razgovarli smo o procesu sastavljanja tima, koje igrače želimo da dovedemo, kako planiramo da igramo, on se zanimao za svaki detalj. Posle dve nedelje takvih razgovora, on me je pozvao i rekao da, ipak, ne može da dođe. Kada sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju – pritisci", naveo je najtrofejniji evropski trener za Nedeljnik.

O kakvim pritiscima se radilo?

"Rekao sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to deo posla, i vređanje, i očekivanja, i pretnje, ali da niko nije zaista trpeo neke posledice od tog pritiska i da mislim da on može sa tim da se nosi. On mi je tada rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane".

A, od koga su stigli pozivi?

"Reći ću vam tačno kako je on meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive iz politike i iz crkve".

Na pitanje da li je tačno da ga je zaista zvao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, Obradović je rekao.

"Nikola nije otkrio nijedno ime, ali mi je rekao da su u pitanju ljudi iz politike i crkve. Toliko znam. On to može da potvrdi", rekao je Obradović.

Na tu temu govorio je i bivši trener Partizana Duško Vujošević koji je sredinom jula kazao da je i srpski patrijarh Porfirije imao ulogu u svemu, odnosno da je uticao na Mirotića da ne potpiše za crno-bele.

Nakon svega oglasio se i patrijarh koji je u svom saopštenju demantovao takve navode:

"Sa g. Duškom Vujoševićem delim najmanje dve ljubavi. Volim košarku i sport uopše, a volim i Boku Kotorsku, posebno Herceg Novi. Jasno je da on nije bez preke potrebe zamenio Škver i Savinske plaže sa Beogradom na više od 40 ˚S. Stoga mogu donekle da razumem njegovu neopreznost jer me je kao mogućeg protagonistu uključio u bizarnu, apsurdnu, krajnje neverovatnu izmišljotinu o meni i košarkašu Mirotiću.

Ne treba da savetujem Duška Vujoševića ali, kada je on kao zreo čovek sa velikim životnim i profesionalnim iskustvom, makar i delimično prihvatio takvu naučno-fantastičnu priču, čiji krajnji cilj nema veze sa Zvezdom i Partizanom, kako će takvu fantastiku, da ne kažem klevete i laži, da shvate oni manje upućeni i sa manje iskustva", poručio je tada Patrijarh Porfirije.

