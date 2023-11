PREVARA VEKA SRPSKIH KOŠARKAŠA! Doživotno suspendovani ZBOG NAMEŠTANJA, ali ipak igraju! Grujin za Kurir: Kako je to moguće?

Nameštanje utakmica u Srbiji je česta pojava, a jedan takav slučaj nam dolazi iz Košarkaške lige Srbije, koja je pokazala da za ove sumnjive radnje ima nultu toleranciju.

Naime, nekoliko srpskih košarkaša je dokazano nameštalo rezultate utakmica, a protiv još nekoliko je otvoren postupak ispred FIBA kao krovne svetske organizacije.

Međutim, suspendovani igrači su i pored zabrane nastavili da se bave košarkom, ali kroz basket 3x3.

Postavlja se pitanje kako neko za koga je dokazano da je obavljao sumnjive radnje u košarci može da se bavi basketom, očigledno je da su igrači iskoristili propust. Aleksandar Grujin, direktora KLS, potvrdio je naša saznanja.

- Tačna je informacija da su suspendovani igrači igrali i basket 3x3. Postoje igrači s kojima je završen postupak i oni su doživotno suspendovani iz košarke, a postoje oni za koje se još vodi postupak ispred FIBA i oni su suspendovani do daljeg. Ti igrači su nastavili da igraju basket 3x3 i postavlja se pitanje kako je to moguće, to je pitanje za FIBA, jer su oni krovna svetska organizacija u koju spada i basket, ali je očigledno da je došlo do propusta - rekao je direktor KLS za Kurir.

foto: Kurir Televizija

Grujin ističe i da Košarkaška liga Srbije želi ovim postupkom da pokaže da se bilo kakve sumnjive radnje neće tolerisati i da će nevezano za postupak sa FIBA pokrenuti postupak i pred nadležnim državnim organima Republike Srbije.

- Želim da naglasim da smo obavili sastanak s predstavnikom FIBA zaduženim za Srbiju i zajednički stav je da ovakvim radnjama nije mesto u sportu i da ovu pojavu treba iskoreniti. Svim ovim igračima, i doživotno suspendovanim i onima s kojima se još vodi postupak, trajno je zabranjeno bavljenje košarkom, ali i bilo kojim drugim vidovima košarke, gde spada i basket 3x3.

"Pokrenućemo postupak pred našim organima" Grujin je dodao da će, nevezano za FIBA, biti pokrenut i postupak pred državnim organima. - Nevezano za postupak sa svetskom košarkaškom organizacijom, mi ćemo protiv pomenutih igrača pokrenuti i postupak pred državnim organima, dokumentacija je u procesu prevođenja, jer želimo da pokažemo da u Košarkaškoj ligi Srbije nema mesta za ovakve radnje - zaključio je Grujin.

Kurir sport/Miodrag Igrutinović