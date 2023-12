O TOM DETALJU JE BRUJALA CELA EVROPA! Majk Džejms objasnio ZAGRLJAJ sa Željkom Obradovićem - "To ne znači apsolutno ništa"

Nedavno je Partizan pred svojim navijačima u prestonici Srbije ostvario veoma važnu pobedu u Evroligi protiv ekipe Monaka.

Nakon tog meča, usledio je jedan zagrljaj koji je obišao celu Srbiju, a u glavnim ulogama našli su se košarkaš Monaka Majk Džejms i trener Partizana, Željko Obradović.

Sada je Džejms za grčki Sport24 objasnio tu situaciju.

"To što sam se zagrlio posle utakmice sa trenerom ne znači ništa. Zagrlio sam i Jasikevičiusa kada smo igrali sa Fenerom, Barcokasa posle Olimpijakosa, Obradovića posle Partizana. Posle svake utakmice zagrlim trenera“, rekao je Džejms za grčki Sport24.

Košarkaš Monaka ističe da apsolutno svako želi da razmeni po neku rečenicu sa najtrofejnijim košarkaškim trenerom na Starom kontinentu.

"To je Obradović, svako želi da razgovara sa njim. Isto tako i svako želi da priča sa mnom, tako da je naš odnos prilično dobar. On je još jedan trener sa kojim me kamera uhvatila kako razgovaram, pa ljudi na osnovu toga donose nekakve zaključke", kazao je bek Monaka.

Kurir sport