"O ČEMU PRIČATE... ZGROŽEN SAM KADA NEKO TO POMENE!" Obradović burno reagovao na pitanje Španca: Možda vi tako vidite... (VIDEO)

Trener Partizana, Željko Obradović, komentarisao je poraz svog tima od Reala u Madridu.

Real je u 16. kolu Evrolige dokazao da je s razlogom na prvoj poziciji sa samo jednim porazom.

Crno-beli su pokušali da odgovore na kvalitet rivala koji je išao i do plusa od 27 poena, ali sve što su uspeli jeste da ublaže poraz u poslednjoj četvrtini.

- Nismo igrali apsolutno sa energijom koja je bila potrebna za ovu utakmicu, bez ikakve agresivnosti u odbrani, sve ono što nas je krasilo pre dva dana protiv Valensije. U napadu nestrpljivi, nikakav protok lopte, davali su nam lake poene iz kontranapada, iz skoka u napadu i posle naših izgubljenih lopti - rekao je Obradović posle utakmice.

Košarkaši srpskog predstavnika u Evroligi imali su 16 izgubljenih lopti.

- U košarci postoje izgubljene lopte i to je deo igre ako je protivnička ekipa agresivna, ali ako ti sam bacaš loptu direktno u ruke protivničkim igračima... onda je to na neki način neobjašnjivo. Kako god, dug je put pred nama, igrači verovatno osećaju umor. Pretpostavljam, mada mislim da to nije nikakav izgovor, jer je i Real pre dva dana igrao u Beogradu, vratio se ovde... Ali ne bih o njima, verujem da su ubedljivo najbolji tim u Evroligi. Žao mi je što nismo probali da pružimo veći otpor i što nismo igrali na nivou koju krasi našu ekipu. Želja, borbenost i pamet u napadu...

Obradović se zahvalio navijačima koji su u Madridu podržali Partizan, a pitanje španskog novinara izazvalo je burnu reakciju legendarnog trenera.

Pitanje se odnoslio na prošlosezonku tuču iz utakmice plej-ofa i uticaj tog meča na ovaj u 16. kolu.

- To možda vi tako gledate, zašto da vraćamo? O čemu pričate, igrali smo kao protiv svakog drugog tima. To što igramo protiv Reala, to je to. Nema nikakvog revanša i osvete. Zgrožen sam kada neko priča o tome i kada to izgovara. Zgrožen sam - poručio je Željko Obradović.

