"NIKAD MI NEKI TRENER TO NIJE URADIO" Košarkaš Toronta je ostao ŠOKIRAN nakon reči srpskog stručnjaka - Darko mu je SAMO OVO rekao

Srpski trener Darko Rajaković radi sjajan posao u NBA ligi!

Njegov Toronto je sinoć pobedio Memfis rezultatom 116:111 a sjajan meč pružio je Imanuel Kvikli, koji je sa 26 poena ujedno i bio najefikasniji igrač pobedničke ekipe.

Nakon utakmice, doskorašnji as Njujork Niksa otkrio je kakve je savete dobio od Darka, uz napomenu da to nije doživeo nikada.

"Mnogo je lako igrati košarku ovde. Darko me odveo u stranu usred utakmice i rekao mi: 'Ne zabavljaš se. Zabavi se'. Nikad mi neki trener nije to uradio", ispričao je Kvikli, koji je nedavno trejdovan u Toronto. On je na prvom meču u dresu novog tima postigao 14 poena, već u drugom 26 i jasno je da će biti jedan od lidera Rajakovićeve ekipe u nastavku sezone.

Kurir Sport

Bonus video:

01:14 NESTVARAN PODATAK! Scene iz Arene PREPLAVILE INTERNET - Partizanu i Grobarima pošlo za rukom ONO što nije ni NBA klubovima