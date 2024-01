RASULO ZVANO - ŠABAZ NEJPIR! Preplaćeni košarkaš na udaru italijanskih novinara, a Etore Mesina ga brani

Šabaz Nejpir ne može da se sastavi ni u Milanu! Ako uzme u obzir da ovaj igrač ima milionsku platu (preko dva miliona evra?!) dolazimo da zaključka da je on štetan po ekipu.

Tako je bilo u Crvenoj zvezdi, a isto se dešava i u Milanu.

Ovaj tim je posle poraza od Zvezde, na jedvite jade slavio nad Tortonom u italijanskoj ligi (83:82). Poene odluke postigao je Devon Hol na dvadeseet sekundi do kraja meča.

Usledila je konferencija za medije na kojoj je jedan italijanski novinar nazvao nastupe Šabaza Nejpira i Dijega Flakadorija "lošim“, Mesina je oštro reagovao.

"Da li je to Vaš ljubazan način da kažete da je igrao slabu utakmicu? I on to zna. Naši bekovi definitivno nisu odigrali najbolji meč. Sada imamo jednu nedelju Evrolige, što znači da mogu da rade i da se oporavljaju. Siguran sam da će i ovog petka biti kao što su bili do prošlog petka", rekao je Mesina.

Inače, Nejpir je završio meč sa 14 poena, ali je odigrao jako loše.

