"ZVEZDA JE ENIGMA, A TEODOSIĆ ČUDO" Legendarni košarkaš nema dilemu: Ta njegova kreativnost... To radi i Jokić!

Košarkaši Crvene zvezde pobedom protiv Valensije u Areni došli su do desetog trijumfa u ovogodišnjem izdanju Evrolige i time se približili mestu koje vode u plej-in. Po mnogim projekcijama potrebno je još sedam pobeda, jer će najverovatnije na osnovu prethodnih sezona biti potreban skor 17-17 za to 10. mesto. U analizi dosadašnjeg dela sezone pozvali smo Dragana Kapičića, bivšeg reprezentativca Jugoslavije, da nam sa stručne strane da sud o igri ABA vicešampiona u ovoj sezoni.

- Za mene je Zvezda enigma. Prosto da se čovek iznenadi koliko tu ima igrača na koje se do juče nije obraćala pažnja. Videćemo da li će Zvezda biti na tom mestu koje želi i to će onda biti mera uspeha i pametnog rada. Sa te strane Zvezda je pokazala da ima potencijala, čak i pored toga što su otišli neki igrači od prethodne sezone koji su bili vrlo perspektivni. Zvezda je tu našla neku formu, koja će pomiriti njihov odlazak i ove nove igrače koji nisu bili toliko poznati. Čini mi se da se Zvezda još uvek traži u delu sistema igre. Jedino ono što može da se prepozna vrlo efektno jeste Zvezdin odnos prema igri i to se vidi odmah. U nekim momentima to deluje fantastično, toliko borbenosti, toliko energije. U skladu sa tim, sa nekim malim korekcijama dobijamo Zvezdu koja biti ono što svi želimo. Upravo zbog toga mislim da mogu mnogo više od rezultata koje sada pokazuju - počinje priču za Kurir najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde.

Klub sa Malog Kalemegdana je imao puno turbulencija na početku sezone, promenjen je trener posle samo četiri kola. Došao je Janis Sferopulos koji je doneo dosta toga novog i deluje da igrači tek sada polako počinju da sprovode u delo sve zamisli novog šega stručnog štaba. Osvajač Svetskog prvenstva sa reprezentacijom 1970. godine kaže da mnogo zavisi od trenera.

- Taj sistem komunikacije između igrača i trenera je neverovatno važan. Uz sve ono što treneri imaju kao znanje u poslu koji rade, oni imaju obavezu i da na psihološkom planu izvuku maksimum iz tima koji možda po imenima nije najbolji. Tu postoji jedan kvalitet, on je jedan civilizovan čovek koji je evidentno pronašao neki odnos. On što želi da se sprovede u utakmici on to i dobije. Čak i kad ne ide dobro, on dobije odnos tih igrača na samoj utakmici. Tu imamo jedno poštovanje njegovih ideja i sve ono što on može da donese svojim iskustvom. Mislim da je Zvezda našla jedan balans između igrača i trenera - rekao je 75-godišnji stručnjak.

Na samom početku sezone otišlo je mnogo igrača iz prethodne, mnogi nosioci igre napustili su tim, a doveden je veliki broj novih. Trebalo je vremena da se sve to uigra, ali u ovom trenutku deluje da tim tekl sada prima obrise grčkog stratega. Kapičić kaže da je veliki rizik promeniti gotovo čitav tim.

- Jeste, to je veliki rizik. Kada su se oni pojavili i kada su igrači iz prošle sezone napustili ekipu. Ja sam se lično plašio kako će se oni uklopiti i koliko će im trebati vremena. To je ta magija koja je trebala da nađe put ka tom uigravanju i to se sada dešava. Ima oscilacija, ali i to je normalno, jer se igrači teško uklapaju uopšte sa trenerovim željama. Dobili smo jednog trenera, koji u ovoj koncepciji daje rezultat što je meni najbitnije. Ali i pored toga predstavlja putokaz da bude Zvezda tamo gde joj i mesto. Da se napravi neka dopunska selekcija i određene korekcije koje će je ojačati - istakao je rođeni Beograđanin.

Miloš Teodosić je igrač koji diriguje igrom crveno-belih, a nekadašnji bek kaže da je on čudo od igrača.

- Ma on je čudo od igrača. Mislim da se čak i premalo prića o čoveku koji je vrh. To što on uradi je otprilike nešto što sad Jokić radi. Ta njegova kreativnost i smisao za igru je nešto neverovatno. On se igra košarke i tu mu se vraća na najbolji mogući način - zaključio je osvajač Kupa pobednika kupova 1974. godine.

