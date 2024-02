"NADAM SE DA SE TO VIŠE NIKADA NEĆE PONOVITI" Obradović ponovo o ŠOKANTNOM porazu od Splita - i dalje ga muče neke stvari!

Košarkaši Partizana nedavno su pretrpeli šokantan poraz od Splita u ABA ligi, a trener Parnog valjka, Željko Obradović, nada se da se takva utakmica nikada neće ponoviti.

"Odigrali smo veoma lošu utakmicu protiv Splita. To ne umanjuje način na koji je Split igrao, izuzetno pametno, strpljivo i borbeno, zato su dobili utakmicu. Kada se priča o kvalitetima dva tima, tu su neke stvari veoma jasne. To je košarka i pokazalo se još jednom da su želja i motivacija presudni u sportu. Mi smo odigrali izuzetno slabu utakmicu, šutirali za tri 4/31, bilo je i dosta otvorenih šuteva i to je u redu da se kaže. Kako god, to je neka utakmica koja je pokazala sve neke najgore moguće stvari koje mogu da se dese timu kao što je naš. Razočaranje veliko, to sam već rekao, nadam se da se to više nikada neće ponoviti, najiskrenije", kazao je Obradović.

Crno-beli se okreću obavezama u Evroligi, pa će u četvrtak odmeriti snage sa minhenskim Bajernom.

"Bitna utakmica, kao i svaka utakmica do kraja sezone, ako želimo da ostanemo konkurentni u Evroligi sa ciljem koji smo imali pre početka sezone. Zato treba da učinimo sve kako bismo dobili utakmicu sa Bajernom", kazao je trener crno-belih i dodao:

"Bajern je veoma dobra ekipa, trenutno druga najbolja skakačka u napadu, treći su po defanzivnom i odatle sve počinje. U poslednjih pet minuta Bajern izuzetno dobro šutira za tri poena. Negde su na 40 odsto timski. Sve utakmice koje je dobio, ekipa je bila na tim procentima. Ubacili su 12 šuteva u proseku za tri kada su dobijali, a kada su gubili bili su na sedam – osam. I to je nešto jako bitno. Pripremajući utakmicu, vodili smo računa o tome i radićemo sve kako bismo ih sveli na te proseke koji su bili takvi, kakvi su bili kada su gubili".

Jasno je šta Željko očekuje od svojih košarkaša.

"Voleo bih da igramo utakmicu, kakvu smo velikim delom igrali u Bolonji. Sa velikom željom, borbenošću, imali utakmicu koju smo mogli da dobijemo, ali nekim greškama smo izgubili. Da nema tih grešaka, da budemo na nivou kao u Bolonji većim delom, to bi bilo to. Ništa specijalno ne treba da se uradi, samo da se vratimo stvarima i igri kakvu želimo".

