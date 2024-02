"ODRASTAO SAM U STANU OD 18 KVADRATA" Ljubimac Delija otvorio dušu o detinjstvu: Imali smo jedan krevet, reči oca i dalje PAMTIM!

Srpski košarkaš Vladimir Štimac je jedan od igrača čiji sam pomen njegovog imena izaziva poštovanje, kako kod navijača Zvezde čiji je ljubimac, tako i kod fanova Partizana.

Uvek je bio veliki borac i za klub, a pogotovo za reprezentaciju gde se i dan danas neke njegovi potezi, borbenost i izjave prepričavaju. Malo ljudi zna da bivši reprezentativac nije imao lako detinjstvo, a toga se i dotakao u podkastu "Mario zna" gde je govorio o svojim počecima.

- Odrastao sam u stanu od 18 kvadrata, bili su moj otac, majka, brat i ja. Kao neke sardinice, ali ljubav je tu bila. Sećam se malo kad sam porastao imali smo jedan krevet. Kad sam malo porastao, mene je moj otac vodio sa njim na posao svako jutro kad nisam išao u školu, subotom i nedeljom. Inače moj otac je bio frigomehaničar, radio je u mlekari Zemun i ja sam išao sa njim. Kad mu kažem " Ej tata, trebaju mi patike" i on mi kaže "može, ali moraš da ideš da radiš". To su neke stvari koje su obeležile moje detinjstvo. Ja sam svojim nekim radom došao do toga da kupim sebi patike i mislim da i drugi ljudi to treba da rade sa svojom decom - istakao je bivši igrač Crvene zvezde.

