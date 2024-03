MOĆNE REČI "LUDOG SRBINA" O JOKIĆU: Niko ne može da uradi ono što Nikola može!

Trener San Antonija, Greg Popovič, poklonio se Nikoli Jokiću nakon utakmice protiv Denvera.

Srpski centar je odigrao odličan meč, ofanzivno je dominirao i vodio je Nagetse do pobede i prvog mesta u Zapadnoj konferenciji.

Nakon meča "Ludi Srbin" je upitan da li je prvoj zvezdi Viktoru Venbajami, pokazivao Jokićeve snimke u pripremi meča.

- Mislim da niko ne može da uradi to što može Nikola. Nisam mu pokazao nijedan njegov video. On je zadivljujuć. Fantastičan - rekao je Popovič.

Gregg Popovich ne s’inspire pas de Nikola Jokic pour le développement de Victor Wembanyama : « Je pense que personne ne peut faire ce que fait Nikola Jokic. Je ne lui ai pas montré de vidéos de Nikola. C’est un phénomène unique, incroyable et fantastique. » Le coach avait… pic.twitter.com/nllSON3DqN — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 16, 2024

Poručio je da je Denver u ovom trenutku prejak za njegovu ekipu.

- Ima nešto sa čim ne možete da se nosite, to je taj njihov talenat koji imaju u ekipi, posebno je teško da se nosite sa tim sa ovako mladom ekipom kaš što je naša, ali onda i vidite šta vam je potrebno. Istrajnost, imamo to zalaganje i ponosan sam na to kako smo igrali. Bili smo klimavi u prvoj četvrtini, kao da smo ih previše respektovali. Nekako smo delovali neodlučno, oni su zbili redove i odigrali dobro sredinom treće četvrtine, a onda su sve preuzeli Marej i Jokić. Dobra stvar kada igrate sa Nagetsima, a nas to čeka još dva puta, je što igrate protiv šampionskog tima i onda vidite šta vam to nedostaje - poručio je Greg Popovič.

Kurir sport

Bonus video:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku