SVE JE POČELO KADA SMO IZGUBILI DERBI... Lesor otkrio DVE TAJNE: Tada sam ZAVOLEO Partizan, a u klub me je "poslao" TRENER ZVEZDE!

Matijas Lesor za kratko vreme postao je ljubimac navijača Partizana, a i pored toga što je otišao iz Beograda i dalje je u srcima Grobara. Francuz je, gostujući u podkastu kod Čime Monekea, otkrio kada mu je crno-bela boja ušla u srce.

- Čoveče, sve je došlo korak po korak. Izgubili smo Kup protiv Crvene zvezde. To je jedini meč kada su navijači oba tima u hali. Mnogo navijača, mnogo policije, mnogo obezbeđenja... Veliko je za navijače, ali i klub. Velika je to stvar za njih. Mi smo izgubili 20 razlike. Pogledao sam oko sebe... Kapiten je plakao, trener je plakao. Shvatio sam koliko im je to važno. Prethodno, igrao sam u Zvezdi. Tada smo izgubili od Partizana, ali nije bila ista emocija. Izgubili smo i otišli u svlačionicu. A ovde, navijači su ostali i pevali, a bili su povređeni - počeo je Matijas Lesor, a onda u dahu nastavio:

- Rekli su mi da razumeju i mene, razumeju da mi je žao i rekli mi da su uz mene. Tu je sve počelo. Rekao sam sebi da ne mogu da izneverim te ljude i da ću dati sve od sebe kako bi zaslužio njihovu podršku.

Sferopulos ga poslao u Partizan Još jednu informaciju koja nije poznata opštoj javnosti Matijas Lesor je podelio gostujući u podkastu kod Čime Monekea. - Počeo sam godinu u Makabiju. Partizan me je već želeo tokom leta. Hteo sam u Evroligu. Pojavila se mogućnost u Makabiju. Ostao sam dva meseca. Žižić je bio povređen. Kada se vratio, trener Sferopoulos mi je rekao da mu se dopadam i da sam dobar igrač, a i to da igram pod ugovorom. Partizan je zvao i dalje. Nisu samo želeli da potpišu centra. Zvali su me u septembru, a onda u decembru. Pokazali su da me zaista žele i da vide nešto u meni. Znate kako je kada se dopadnete Željku. Rekao sam sebi: "Ne znam zašto razmišljam. Igraću za Željka. vraćam se u Beograd pred te lude navijače" - rekao je Lesor i otkrio kako je aktuelni trener Zvezde bio zaslužan što je on završio u Partizanu.

