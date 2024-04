LESOR OTKRIO SVOJU MRAČNU PROŠLOST: Bio sam LOŠ dečak, na pogrešnom putu! On mi je SPASAO ŽIVOT!

Bivši košarkaš Partizana i aktuelni as Panatinaikosa, Matijas Lesor, tokom gostovanja u podkastu kod kolege Čime Monekea govorio je o brojnim temama.

Između ostalog, Lesor je prvi put progovorio o svom teškom odrastanju i košarkaškim počecima. Francuz je otkrio da ne bi ništa postigao u životu i karijeri da nije bilo jednog čoveka koji mu je mnogo pomogao i usmerio ga na pravi put.

"Bio sam loš dečko, više-manje. Spasio me je moj tadašnji trener. Trenirao sam sa timom, rekao mi je da treniram sa njima, da nisam loše dete, ali da mi je potrebno to da u sledeća tri meseca učim i popravim ocene. Za uzvrat obećao mi je da će me poslati u košarkašku školu. To je i uradio", kaže Matijas i dodaje:

"Spasao mi je život, samo Bog zna šta bih postao, jer sam bio na pogršenom putu u tom periodu života. To je priča mog života. Dao mi je šansu, verovao i računao na mene kada niko nije. Nisam mogao da ga izneverim. Još uvek sam u kontaktu sa njim", otkrio je Francuz.

Kurir sport/J.M.

