VUJOŠEVIĆ O JOKIĆU: Da dođe motivisan i u funkciji tima, a ne da čašćava prisustvom

Košarkaši stručnjak Duško Vujošević govorio je o aktivnostima koje očekuju reprezentaciju Srbije u narednom periodu.

“Svetsko prvenstvo nije bilo na ekstremno visokom nivou kvaliteta, ali nije očekivano bilo da se osvoji medalja. Prvo, Pešić je stara škola koja zahteva jednu stvar, a to su dve stvari, a to je red, rad i disciplina. Tako je, on je rekao, ja citiram… Stvarno je reprezentaciji bilo potrebno da se vrati red i rad. Atmosfera nije bila sjajna pred put, ali se tamo napravila. Bio je dobio dobar raspored, pa je svaka pobeda ima svoje nusprodukte. Stvorilo se zajedništvo, pogotovo kad se sve desilo sa Borišom Simanićem. To što se desilo, njegovo ponašanje pred svima, kad je slao poruke i podržavao ekipu, a borio za život jednu noć, to je diglo ekipu. Napravljen je uspeh koji niko nije očekivao. Sa tim timom je svaka medalja imala sjaj zlata”, rekao je Duško Vujošević u emisiji “360 stepeni” na televiziji N1.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Bivši trener Partizana govorio je i o šansama "orlova" u Parizu. "Ako budemo išli u najjačem sastavu, kao što se najavljuje… Ako će tu biti Jokić, verovatno i Micić… Lučić je jako važan, nadamo se da da će igrati Bogdanović, koji je jako bitan za tu ekipu. Pod uslovom da svako od njih, i pre svega mislim na Jokića, dođe da igra, ne da čašćava svojim prisustvom, ako dođe maksimalno motivisan i u funkciji tima… Samo pod tim uslovima, imali bismo šanse. Nema jačeg takmičenja od Olimpijskih igara i tu učešće treba da bude krunisano dobrim rezultatom. To svima treba da bude motiv da se spreme i istrpe Pešićev dril", jasan je Vujošević.

(Kurir sport/N1)