Svi događaji
Od najnovijeg
10:59

Kako će Srbija izgledati bez Bogdana?

Srbija će bez Bogdana Bogdanovića izgledati drugačije. Detaljnu analizu pročitajte na sledećem linku:

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA MENJA IGRU NA EUROBASKETU! Izgledaćemo drugačije: Jedna linija tima dobija novu ulogu, ovo je detaljna analiza!
Nikola Jović i Nikola Jokić

10:27

Novak o Bogdanu

Novak Đoković se oglasio sa US Opena i govorio je o Bogdanu Bogdanoviću. Više informacija na linku ispod:

Ne propustiteEuroBasket 2025"ČIM SAM PROČITAO DA SE POVREDIO, POZVAO SAM BOGDANA! REKAO MI JE..." Đoković otkrio detalje razgovora sa Bogdanovićem: "Dao sam neke predloge! Nažalost..."
whatsapp-image-20230912-at-20.41.58.jpg

10:26

Kvote i kladionica

Srbija je apsolutni favorit protiv Češke, favorit je i za osvajanje zlata, ali je kvota za trijumf "orlova" na Eurobasketu drastično skočila posle povrede Bogdana Bogdanovića. Više informacija na sledeća dva linka:

Ne propustiteEuroBasket 2025"ORLOVI" I BEZ BOGDANA APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Srbija - Češka: Sve sem ubedljive pobede Pešićeve čete je apsolutna senzacija!
Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025ŠOKANTAN PREOKRET POSLE BOGDANOVE POVREDE! SRBIJA JE I DALJE GLAVNI FAVORIT NA EUROBASKETU, ALI... Stručnjaci više ne veruju toliko Orlovima!
profimedia-1030604618.jpg

10:24

Gde gledati "orlove"

Srbija će prvi put na Eurobasketu igrati bez kapitena Bogdana Bogdanovića, a susret protiv Češke (20.15) možete pratiti na dve televizije. Na linku ispod možete pročitati i na kojim kanalima vas čeka direktan prenos ovog meča:

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆEVI ORLOVI JURE I ČETVRTU POBEDU NA EUROBASKETU: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija- Češka
Košarkaška reprezentacija Srbije Srbija Letonija

10:15

Raspored utakmica

U ponedeljak, 1. septembra odigraće se ukupno šest mečeva, a raspored je sledeći:

Grupa A:

13.45 Estonija - Turska

17.00 Portugal - Letonija

20.15 Srbija - Češka

Grupa B:

12.30 Švedska - Crna Gora

15.30 Nemačka - Velika Britanija

19.30 Finska - Litvanija