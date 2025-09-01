EUROBASKET, 6. DAN: "Orlovi" prvi put bez Bogdana! Prvi će na teren Švedska i Crna Gora
Nastavljaju se uzbuđenja na Eurobasketu, a u šestom takmičarskom danu košarkaši Srbije prvi put će igrati bez povređenog Bogdana Bogdanovića i to protiv Češke (20.15).
Pored ove utakmice, odigraće se još pet mečeva, a sva dešavanja možete pratiti putem lajv-bloga Kurira.
Kako će Srbija izgledati bez Bogdana?
Novak o Bogdanu
Kvote i kladionica
Gde gledati "orlove"
