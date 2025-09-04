Svi događaji
11:24

Aleksa je dobro!

Aleksa Avramović bio je na pregledima i lekari su utvrdili da na njega može da se računa u nastavku Eurobasketa.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Više informacija na sledećem linku:

Aleksa Avramović Košarkaška reprezentacija Srbije

11:02

Bizaran ritual Finaca

Pogledajte bizaran ritual košarkaša Finske - pred meč oni lupaju šamare jedni drugima!

Košarkaši Finske

11:01

Bez bacanja za Jokića

Neverovatan podatak - Nikola Jokić nije izveo nijedno slobodno bacanje protiv Turske!

turkey-serbia-47930.JPG

11:00

Ataman slavio cele noći

Turski trener Ergin Ataman, cele noći slavio je pobedu njegove reprezentacije protiv Srbije.

Ergin Ataman proslavlja pobedu nad Srbijom Foto: Kurir Sport

Više informacija na sledećem linku:

Ergin Ataman 5.jpg

10:58

Stanje srpskih košarkaša

Otkrivamo: Evo kakvo je stanje sa povređenim košarkašima Srbije!

Svetislav Pešić

10:46

Raspored utakmica

Grupa C:

14.00 Bosna i Hercegovina - Gruzija

17.15 Italija - Kipar

20.30 Španija - Grčka

Grupa D:

14.00 Francuska - Island

17.00 Izrael - Slovenija

20.30 Poljska - Belgija