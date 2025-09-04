EUROBASKET, 9. DAN: Finalne bitke grupne faze! Džikićeva Gruzija protiv BiH, Dončić sa Izraelcima, derbi dana igraju Španci i Grci!
Vreme je za poslednji dan grupne faze Eurobasketa 2025.
Očekujemo rasplet u grupama C i D, a sva dešavanja možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
Aleksa je dobro!
Aleksa Avramović bio je na pregledima i lekari su utvrdili da na njega može da se računa u nastavku Eurobasketa.
Bizaran ritual Finaca
Bez bacanja za Jokića
Ataman slavio cele noći
Turski trener Ergin Ataman, cele noći slavio je pobedu njegove reprezentacije protiv Srbije.
Stanje srpskih košarkaša
