"NAJTEŽI PORAZ U ISTORIJI PARTIZANA!" Sale Đorđević se oglasio zbog Željka Obradovića! Poslao je BRUTALNU poruku koja odzvanja!
Situacija u Partizanu i slučaj Željka Obradovića, već danima centralna su tema košarkaške javnosti u Srbiji, ali i Evropi.
I dalje se ne zna sudbina legendarnog trenera kog su podržali mnogi posle odluke da da neopozivu ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana.
Jedan od ljudi koji se oglasio je i Aleksandar Saša Đorđević, koji je istakao kako je ovo najveći poraz Partizana u istoriji.
Sale je na “X” nalogu okačio sliku generacije iz 1992. godine koja je postala šampion Evrope na čelu sa Željkom Obradovićem, uz sledeću poruku:
- Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigrači,kao i uvek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, večitom zahvalnošću - ekipa ‘92.
Šta će se desiti sa Željkom Obradovićem i Partizanom trebalo bi da saznamo u subotu posle 11 časova, jer će čelnici crno-belih i legendarni trener tada imati još jedan sastanak.
Hronologija slučaja Obradović u Partizanu
Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.
Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:
- Poštovani navijači Partizana,
Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.
Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.
Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!
Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!
Uvek jedan od vas, večno zahvalan!
Željko Obradović - stajalo je u pismu.
Uprava se zahvalila Žocu
Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.
Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!
Preokret
Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.
Doček za pamćenje
Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.
Šta se sve dešavalo na aerodromu "Nikola Tesla" možete pogledati na sledećim linkovima:
Sastanak Žoca i uprave
Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.
Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je jasno da se burni dani kod crno-belih nastavljaju.
Šta se sve dešavalo na sastanku pročitajte na sledećim linkovima:
Novi sastanak
Novi sastanak između čelnika Partizana i Željka Obradovića zakazan je za subotu u 11 ujutru, a više detalja o njemu možete pronaći na sledećem linku:
Šta vi mislite, da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana?
BONUS VIDEO: