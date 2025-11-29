Svi događaji
Oglasio se Sale Đorđević

Jedan od ljudi koji se oglasio zbog slučaja Željko Obradović je i Aleksandar Saša Đorđević, koji je istakao kako je ovo najveći poraz Partizana u istoriji.

Sale je na “X” nalogu okačio sliku generacije iz 1992. godine koja je postala šampion Evrope na čelu sa Željkom Obradovićem, uz sledeću poruku:

- Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigrači,kao i uvek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, večitom zahvalnošću - ekipa ‘92.

7:50

7:49

Sastanak Žoca i uprave

Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.

Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je jasno da se burni dani kod crno-belih nastavljaju.

Zoran Savić - sportski direktor Partizana Foto: Starsport

7:48

Doček za pamćenje

Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

7:46

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

7:45

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

7:43

Početak haosa

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

 - Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

7:39

Sastanak u 11

