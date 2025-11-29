Slušaj vest

Svi su nestrpljivo čekali ishod sastanka rukovodećih u klubu i Željka Obradovića koji je podneo ostavku nakon poraza od Panatinaikosa, ali do sastanka neće doći. Barem ne u planiranom terminu.

Sastanak je trebalo da bude održan u subotu od 11 časova, ali je neposredno pre nego što je trebalo da počne stigla informacija da je on otkazan.

Portal "Mozzart sport" je preneo da je razlog za to činjenica da pojedini članovi Upravnog odbora nisu u državi.

Poznato je i kada bi sastanak trebalo da bude održan, odnosno koji je novi termin.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Konačna sudbina Partizana i Željka Obradovića trebalo bi da bude poznata početkom sledeće nedelje.

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:



- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Doček za pamćenje

Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.

Šta se sve dešavalo na aerodromu "Nikola Tesla" možete pogledati na sledećim linkovima:

Sastanak Žoca i uprave

Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.

Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je jasno da se burni dani kod crno-belih nastavljaju.

Šta se sve dešavalo na sastanku pročitajte na sledećim linkovima:



Otkazan sastanak

Novi sastanak između čelnika Partizana i Željka Obradovića bio je zakazan za subotu u 11 ujutru, ali je neposredno pred početak stigla vest da je otkazan. Prema informacijama novi termin bi trebalo da bude početkom sledeće nedelje.

Šta vi mislite, da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana? Da, trebalo da ostane 73.34% Ne, trebalo bi da ide 20.97% Teško je proceniti 5.69%







Bonus video: