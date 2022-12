MESIJEVA SUPRUGA POLUDELA KADA JE VIDELA ŠTA JE URADIO MALI MATEO - JEDVA SE ISKONTROLISALA: Tata neće biti ponosan kad OVO vidi!

Porodica najboljeg fudbalera Argentine Lionala Mesija privlači ogromnu pažnju u Kataru.

Supruga Antonela sa sinovima bodri svog dragog sa tribina na svakoj utakmici Argentine u Kataru.

Na meču osmine finala protiv Australije mlađi sin slavnog asa, Mateo Mesi, dospeo je u centar panje zbog jednog nedopustivog poteza.

Za razliku od prilično mirnog Tijaga, Mateo je "živa vatra", izuzetno emotivno prati tatine mečeve. Tako je bilo i protiv Australije.

Međutim, kamere su uspele da snime jedan potez malog Mesija koji se sigurno neće dopasti njegovom tati Leu.

Naime, Mateo je u jednom momentu izvadio žvaku iz usta i gađao navijače koji su se nalazili ispod VIP lože. Kada je to videla, mama Antonela je poludela. Jedva je uspela da se iskotroliše. Bila je zgrožena potezom svog sina, pa mu je jasno stavila do znanja da to ne sme da radi.

Antonella retándolo y ese palito de chupetín en una semana está en Mercado Libre ofertado por 200 palos verdes pic.twitter.com/ckLXH1NchR — #LaRomi (@LaRomiScalora) December 4, 2022

Snimak se proširio društvenim mrežama, a sedmogodišnji Mateo postao je potpuno neočekivano glavna zvezda Mundijala.

Mesi je nakon meča sa Australijom istakao da je izuzetno srećan što su njegovi sinovi tu.

"Moja porodica je uvek u mom srcu. Sinovi su sada dovoljno odrasli da razumeju šta se dešava i koliko je važno ovo takmičenje. Slave golove, uživaju u pobedama. Srećan sam što mogu sa njima da podelim sve ovo", poručio je Mesi.

Podsetimo, pored Tijaga i Matea, Mesi i Antonela imaju i četvorogodišnjeg sina Ćira.

