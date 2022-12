EVO KAKO SE HRVATSKI TRENER I ANALITIČAR OPHODIO PREMA SRPSKIM IGRAČIMA KOJE JE IMAO U TIMU: Posle ovoga biće vam sve jasno!

Tomislav Stipić, hrvatski trener i stručni konsultant HRT-a istakao je da bi svi iz komšiluka, uključujući i Srbe, voleli da budu kao Hrvatska?!

- Kad ovako pratim strane medije, Hrvatska je na putu da izgradi kultni status u fudbalu, što nijedna ekipa ne poseduje. Bez skandala, sa pozitivom, energijom, najboljim navijačima - to je Made in Croatia. To nam daje pobedu u poslednjim trenucima. Svi naši susedi, da li su to Mađari, Slovenci, Bosanci, Srbi ili Crnogorci - svi bi poželeli da budu Hrvati jer se mi time ponosimo i gledaju prema nama i dive nam se", rekao je Stipić gostujući u emisiji na HRT-u.

Inače, Tomislav Stipić je bio trener Slaven Belupa u vreme kada su srpski fudbaleri Miloš Radivojević i Nemanja Glavčić bili među najstandardnijim igračima kluba.

Prvi meč koji je vodio sa klupe bio je protiv Rijeke, gde je srpski internacionalac Miloš Radivojević eksplodirao, dao gol favoritu, poigravao se sa njihovom odbranom i zaslužio mesto u timu kola!

Nakon te utakmice, Stipić ga je preselio na klupu, a onda se Radivojević povredio i nije produžio ugovor sa hrvatskim timom!

Intersantno, Stipić je na nekoliko mečeva i Nemanju Glavčića motor ekipe, menjao, sklanjao, a do tada je bio nezamenjiv!

Dakle, prve promene u timu - Srbi! Slučajnost?

Kurir sport