"KAŽU DA ME TREBA UBITI I SILOVATI" Jezive pretnje novinarki zato što je osudila prostakluk Granita Džake! PAKAO OD ŽIVOTA

Novinarka iz Prištine Zana Avdiu živi život iz košmara, otkako se pre nedelju dana osmelila da kritikuje skaradno ponašanje fudbalera Granita Džake posle utakmice Srbije i Švajcarske na Mundijalu u Kataru.

Zana Avdiu otada živi pod velikim pritiskom, a od pre nekoliko dana i pod pratnjom policije. Jednostavno, ova 29-ogodišnja devojka nije sigurna za svoj život u Prištini posle toliko pretnji i strahuje za sopstveni život. Posebno je sve učestalo posle uvreda koje je na njen račun izneo otac Granita Džake Ragip Džaka, koji joj je javno u jednoj emisiji rekao: "Treba da paziš šta pišeš. Vi ne poznajete porodicu Džaka“, citirao je list "SonntagsZeitung“ iz televizijskog klipa, za koji je pre nekoliko dana intervju dala Zana Avdiu. I Granitov brat Taulant Džaka, koji igra za Bazel, takođe je odgovorio Zani na Instagramu i objavio sledeću izjavu: „Sramota, nemaš albansku krv uopšte“.

Da podsetimo, Zana Avdiu je ponašanje Granita Džake za vreme i posle utakmice između Srbije i Švajcarske opisala kao "sramno i skandalozno", posebno kada se hvatao za međunožje, kezio i kleberio ka klupi sa srpskim fudbalerima. Potom je pozdravljao publiku noseći dres sa natpisom Jašari, čime je aludirao na ratnog zločinca i pripadnika terorističke OVK Adema Jašarija koji je u crno zavio ogroman broj srpskih, ali i albanskih porodica.

Kako piše list "SonntagsZeitung“ Zana Avdiu živi pod policijskom partnjom. Posle kritika koje je iznela na račun Granita Džake dobila je preko 11.000 reakcija. Neki je optužuju da je Srbija plaća. Uglavnom iz cele Evrope dobija pretnje, ne samo za nju i već i za njenu porodicu.

- Kažu da me treba ubiti! Da treba da emigriram u Srbiju! Da me treba silovati. Podnela sam žalbu protiv 200 slučajeva, a već je bilo nekoliko hapšenja - rekla je ona u intervjuu za "SonntagsZeitung“.

Zana Avdiu je rekla da se ne plaši za svoj život, iako je sada pod policijskom zaštitom. Njeno kretanje u Prištini je ograničeno, svodi se na odlazak na posao i povratak kući. Više nije sigurna i ne sme da izlazi. Posebno su joj zasmetale uvrede koje je dobila od muškaraca.

- Oni još ne razmišljaju o jednakosti i oblikovani su tradicionalno patrijarhalnom kulturom. Osećaju se ugroženim zbog veće emancipacije devojaka i žena. Osećaj gubitka moći čini mnoge muškarce agresivnim. To se vidi iz činjenice da se povećao broj silovanja i ubistava žena - rekla je Zana Avdiu.

Na pitanje novinara lista iz Ciriha šta joj je smetalo u vezi sa gestom Granita Džake, a vezano je za hvatanje za međunožje, Zana je rekla:

- Simbolizuje seksualno nasilje i ponos. Moć koju muškarci osećaju zbog svog penisa. Ne radi se o Granitu Džaki. Već o fenomenu iza kojeg stoji stav, a to opet ima posledice, na primer silovanje. Na to sam reagovala svojom kritikom.Za mene je to bilo i jeste veza.

