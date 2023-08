ITALIJA JE RAK RANA SRPSKE KOŠARKE: Orlovi ispustili 17 poena prednosti i OPET izgubili od Azura

Košarkaši Srbije poraženi su od Italije u 2. kolu Akropolis kupa rezultatom 88:89 (32:19, 15:25, 23:26, 18:19).

Srbija posle dve odigrane utakmice ima polovičan učinak, posle pobede nad Grčkom u prvom kolu.

Sutra igraju Grčka i Italija, posle čega će biti poznat konačan plasman na turniru u Atini.

Srbija je bila bolja u prvom poluvremenu, kada je imala i 17 poena viška, ali je Italija početkom trećeg dela uspela potpuno da se vrati u meč. Od tada do kraja utakmice viđena je rezultatska klackalica.

Nikola Jović je postigao 18 poena, Bogdanović 14, Marinković 12 u ekipi Srbije.

Fontekio je postigao 13 poena, Spanjolo 12 u timu Italije.

Italija nam u poslednje vreme nikako ne leži. Izbacili su nas iz kvalifikacija za Olimpijske igre u Tokiju, a potom i sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva.

Velike su šanse da se Srbija i Italija sastanu u drugoj fazi na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Akropolis kup služi reprezentacijama Srbije, Grčke i Italije kao priprema za Mundobasket 2023, koji će se od 25. avgusta do 10. septembra održati u Japanu, Indoneziji i Filipinima.

Kurir sport

SRBIJA - ITALIJA 88:89 (32:19, 15:25, 23:26, 18:19)

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Avramović je iznudio faul u napadu 7.7 sekundi pre kraja. Bogdanović je promašio šut za pobedu. Srbija je ponovo poražena od Italije, nikako nam ne ide protiv Azura.

40. minut - Naš tim je prokockao napad i šut za izjednačenje. Italija nije iskoristila napad, ali im je lopta pala u ruke posle promašaja, pa je Fontekio fauliran 14.2 sekunde pre kraja. Promašio je prvo, a pogodio drugo - 85:89. Bogdanović je pogodio trojku 7.7 sekundi pre kraja - 88:89.

39. minut - Nikola Jović poentira uz faul, njegovih 17 poena - 84:88. Pogađa i 18. poen - 85:88.

39. minut - Spisu ubacuje svoju drugu trojku, i to posle ofanzivnog skoka saigrača - 82:88. Meli je skinuo čak tri ofanzivna skoka iz kojih je Italija poentirala. Sve podseća na Evropsko prvenstvo u Berlinu prošle godine kada je Italija takođe preokretom stigla do pobede. I tada su Spisu trojkama i Meli skokovima u napadu doneli Italiji presudnu prednost.

38. minut - Fontekio posle tajm-auta postiže koš - 82:85.

37. minut - Gudurić pogađa trojku - 82:83.

36. minut - Bogdanović svojim 11. poenom smanjuje na 79:80. Polonara pogađa svoju treću trojku - 79:83.

34. minut - Pajola postiže svoje prve poene - 75:78. Proćida krade loptu i pogađa - 75:80. Gudurić smanjuje na 77:80. Njegov osmi poen.

33. minut - Severini postiže svoju treću trojku - 73:73. Proćida pogađa sva tri slobodna bacanja - 73:76. Bogdanović u kontri zakucava - 75:76.

32. minut - Gudurić je postigao jedan poen sa linije slobodnih bacanja - 71:70. Dobra finta Ristića posle odlične akcije Srbije i njegov šesti poen - 73:70.

3. ČETVRTINA

30. minut - Spanjolo postiže svoj 12. poen - 68:70. Dobrić je izjednačio sa penala - 70:70.

29. minut - Riči postiže trojku - 64:66. Ristić postiže dva poena pod faulom - 66:66. Nije pogodio dodatno bacanje. Proćida postiže svoje prve poene - 66:68. Gudurić postiže poene za 68:68.

28. minut - Fontekio pogađa za dva pod faulom - 61:62. Precizan je za 61:63. Njegovih deset poena. marinković je ušao u seriju, njegova treća trojka i 11. poen - 64:63.

27. minut - Vanja Marinković postiže svoju drugu trojku - 58:57. Riči ubacuje svoju drugu trojku - 58:60. Nikola Jović pogađa za tri, trojkaški obračun - 61:60.

26. minut - Još jedna kontra Srbije, Marinković postiže svoj peti poen - 55:54. Fontekio postiže svoju prvu trojku - 55:57.

25. minut - Nikola Jović poentira u kontri - 53:54.

22. minut - Meli pogađa pod faulom - 49:49. Ponovo Bogdanović precizan, njegov sedmi poen - 51:49. Polonara postiže trojku, Italija prvi put vodi u meču - 51:52. Meli podiže vođstvo svog tima - 51:54.

21. minut - Spisu trojkom otvara drugo poluvreme - 47:47. Bogdanović sa penala donosi vođstvo Srbiji - 49:47.

2. ČETVRTINA

Dvojica Nikola, Milutinov i Jović, imaju po 10 poena.

20. minut - Polonara pogađa za tri - 45:44. Avramović krade loptu i zakucava za 47:44 na kraju prvog poluvremena.

19. minut - Fontekio pogađa svoj četvrti poen - 44:41. Bogdanović je precizan sa linije penala samo prvi put - 45:41.

18. minut - Milutinov popravlja promašaj naših košarkaša, njegov 10. poen - 44:39.

17. minut - Osmi poen kapitena Milutinova - 42:36. Spanjolo pogađa trojku - 42:39.

16. minut - Nikola Jović je prvi dvocifreni košarkaš Srbije, njegovih 10 poena posle asistencije Milutinova - 40:36.

15. minut - Dijuf pogađa trojku - 38:36.

14. minut - Severini postiže svoju drugu trojku - 36:33. Milutinov za 38:33.

13. minut - Datome se razigrao, njegov četvrti poen - 36:26. Spanjolo smanjuje rezultat - 36:28. Dijuf posle oduzete lopte dodatno smanjuje - 36:30. Period loše igre Srbije, Italija je za tri minuta ubacila 11 poena.

12. minut - Gudurić postiže svoj četvrti poen - 34:24. Ristić posle ofanzivnog skoka poentira - 36:24.

11. minut - Datome upisuje prve poene - 32:21. Severini pogađa trojku, sjajan start Italije u drugoj četvrtini - 32:24.

1. ČETVRTINA

10. minut - Spanjolo je pogodio za dva uz faul. Pogodio je i dodatno bacanje - 29:19. Marinković uz zvuk sirene pogađa trojku - 32:19.

9. minut - Spanjolo postiže dvojku - 28:16. Simanić je polovičan sa penala - 29:16.

8. minut - Riči postiže drugu trojku za Italiju - 28:14.

7. minut - Milutinov je pogodio oba slobodna bacanja - 24:9. Fontekio je pogodio dva slobodna bacanja - 24:11. Gudurić je precizan - 26:11. Sjajni Nikola Jović postiže svoj osmi poen - 28:11.

6. minut - Nova, peta trojka Srbije, Dobrić je ubacio - 22:6. Tonut vraća trojku - 22:9.

5. minut - Meli posle tajm-auta Poceka pogađa za 2 - 17:6. Sjajna akcija Orlova, Bogdanović za Milutinova koji zakucava - 19:6.

4. minut - Nikola Jović postiže svoju prvu trojku - 14:4. I Dobrić postiže trojku, četvrta trojka Srbije - 17:4.

3. minut - Polonara poentira za 8:4. Još jedna trojka Avramovića, vezao je dve trojke - 11:4.

2. minut - Tonut postiže prve poene za Italiju - 5:2. Avramović pogađa prvu trojku na utakmici - 8:2.

1. minut - Bogdanović je uposao prve poene na meču - 2:0. Nikola Jović je poentirao pod faulom, pogodio je i dodatno bacanje za 5:0.

Startne petorke Avramović, Bogdanović, Dobrić, Jović, Milutinov Spisu, Tonut, Polonara, Fontekio, Meli

SRBIJA - ITALIJA Akropolis kup, Atina Sudije: Papapetru, Ciopanos, Agrafiotis SRBIJA: Petrušev, N. Jović, Bogdanović, Marinković, Radanov, Dobrić, Ristić, Gudurić, S. Jović, Nedović, Davidovac, Avramović, Milutinov, Simanić. Selektor: Svetislav Pešić ITALIJA: Karuzo, Datome, Dijuf, Fontekio, Meli, Pajola, Polonara, Proćida, Riči, Severini, Spanjolo, Spisu, Tonut, Voldetense. Selektor: Đanmarko Poceko

Košarkaška reprezentacija Srbije od 18.45 igra drugu utakmicu na Akropolis kupu u Atini.

Rival selekciji Svetislava Pešića je Italija, dan posle pobede nad Grčkom.

Italija je potencijalni rival u drugoj fazi Mundobasketa, a ne treba podsećati da nas je prošle godine izbacila sa Eurobasketa u osmini finala, kada je četa Đanmarka Poceka slavila sa 94:86.

"Za nas je ovo bila prva lopta, prve stvari koje smo počeli da radimo od prvog dana do sada i vežbali smo odbranu u tranziciji i to protiv tima koji je odilčan u tranziciji i dao samo šest poena u tom segmentu zbog toga sam zadovoljan. Morali su da budu fokusirani i da komuniciraju i sve je bilo sjajno i ako se investira koncentracija fizička i mentalna u takvoj odbrani posebno napraviš neke dobre odluke i pored velikog broja izgubljenih lopti. Moramo to da smanjimo. U drugom poluvremenu smo bili bolji u organizaciji igre i kontrolasli skok što je grčki tim smanjen sa 11 ofanzivnih skokova na 3 u drugom poluvremenu. Ne pričamo o pobedi već o našoj igri što je bitno za naš mlad tim jer je posle dužeg vremena igrao jedan mlađi igrač. Videćemo kako ćemo igrati protiv Italije i u ostalim prijateljskim utakmicama", rekao je Svetislav Pešić.

Sjajna vest je da će u timu biti i Stefan Jović, koga nije bilo protiv Grčke.

Akropolis kup služi reprezentacijama Srbije, Grčke i Italije kao priprema za Mundobasket 2023, koji će se od 25. avgusta do 10. septembra održati u Japanu, Indoneziji i Filipinima.

Kurir sport