FANTASTIČAN GEST REPREZENTACIJE SRBIJE! Boriša Simanić će na ovaj način biti uz saigrače na utakmici protiv Italije! (FOTO)

Košarkaška reprezentacija Srbije od 10 časova igra utakmicu protiv Italije na Mundobasketu.

Iako na njoj neće igrati Boriša Simanić, on će na neki način ipak biti uz tim.

Najpre, iz bolničke sobe će biti verovatno najveći navijač u meču protiv Italijana, a u dvorani će takođe moći da se oseti njegovo prisustvo.

Reprezentacija naše zemlje odlučila je da dres Simanića drži na klupi za rezervne igrače tokom cele utakmice.

Naravno, na taj način saigrači i stručni štab šalju podršku dvadesetpetogodišnjaku.

Podsetimo, Simanić je dobio udarac u bubreg u završnici utakmice protiv Južnog Sudana. Iako nije delovalo da bi taj trenutak mogao da napravi veći problem, košarkaš je posle utakmice hitno prebačen u bolnicu gde je operisan.

Lekar reprezentacije Srbije, profesor Radovanović, bio je sa košarkašem u bolnici i napravio je ključnu stvar uoči operacije.

Da je situacija bila i te kako ozbiljna otkrivaju i reči Svetislava Pešića tokom treninga pred meč sa Italijom.

- U lošoj situaciji dobro je da je profesor Radovanović bio sa njim i da se to tako desilo. To je bio šok za sve nas, nismo očekivali da takav udarac može da bude ne bolan, nego tragičan. Dobro je da se to sve završilo, ekipa je čitavu noć bila... tražila se dodatna krv jer je krvario dosta, ali sve se dobro završilo i radujemo se da se on što pre oporavi.

