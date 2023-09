POGODIO JE ŠTA ĆE BITI NA MUNDOBASKETU, OVO JE PROGNOZA ZA LITVANIJU! Ako ovo uradimo bez Jokića, biće najveći uspeh u 30 godina

Košarkaška reprezentacija Srbije na Filipinima je gotovo na svakom meču dominirala, osim onog sa Italijom, što je zasad i jedini poraz na Mundobasketu.

Našu reprezentaciju u četvrtfinalu očekuje ekipa Litvanija, koja je i dalje bez poraza, a uvertira za meč protiv naše selekcije im je bio protiv Amerike, protiv koje su slavili rezultatom 110:106.

foto: Dado Đilas

Ovim povodom, gost "Pulsa Srbije" je Dejan Anđus, sportski novinar.

- Što se košarke tiče, to je druga stvar koju sam pogodio, a to je da će reprezentacija igrati četvrtfinalni meč, kada maltene u to niko nije verovao. Pre toga je bilo potrebno pobediti u grupi, pa potom i u osmofinalnoj grupi. Rekao sam da ćemo igrati protiv Litvanije, iako sam na jednoj televiziji napravio lapsus i rekao Letonije. Kažem da ćemo i njih pobediti i da ćemo igrati polufinalni meč - započeo je Anđus.

Potom je rekao da je Amerika izgubila od Litvanije kao da je namerno birala sledećeg protivnika:

01:04 AMERIKANCI KAO DA SU NAMERNO IZGUBILI OD LITVANIJE Anđus analizira: Protiv Litvanaca možemo, U POLUFINALU NAS ČEKA HLADAN TUŠ!

- Imam mišljenje o fatalnosti Pešića. Počevši od toga da nam je grupa bila najlakša, preko toga da smo imali relativno lakšu osmofinalnu grupu. Sve do toga da je dobro što smo izgubili od Italije jer bismo išli na Amerikance. To je kraj, Italijani će doživeti poraz od Amerike sa 30 razlike. Amerikanci kao da su njih birali kada su gubili meč od Litvanije. Imamo meč protiv Litvanije, protiv nje možemo da igramo, protiv Amerike ne možemo da igramo. Imamo kompleks i problem sa Amerikancima u igri - rekao je Anđus, pa je nastavio da analizira potencijalno polufinale:

- Dakle, u polufinalu smo, Amerika je očistila pod sa Italijom, a mi ćemo upravu tu utakmicu da izgubimo. Za bronzu ćemo igrati protiv Kanade ili Slovenije. Kanada će dobiti Sloveniju, ali i narednog protivnika. Meč za bronzu će nam biti protiv Kanađana. Tu nismo bez šansi. Bez Jokića, ako se domognemo medalje, to će, barem za mene, biti najveći uspeh naše košarke u proteklih 30 godina.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:24 POSTOJI OPASNA KALKULACIJA AKO BUDEMO DRUGI, POBEDA NAM JEDINO IGRA! Gajić uživo sa Filipuina pred utakmicu Srbija - Južni Sudan