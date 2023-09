"BOGDAN MISLI DA JE KOŠARKAŠKI POLUBOG" Vujošević bez dlake na jeziku o BEZOBRAZLUKU I KRVNIČKOM radu kapitena Srbije!

Proslavljeni trener Partizana Duško Vujošević prokomentarisao je nastupe svog bivšeg pulena Bogdana Bogdanovića na Mundobasketu.

Iako je bio najefikasniji u našem timu u porazu protiv Italije sa 18 postignutih poena, Bogdan je očajno šutirao za tri poena (1/13) i nakon meča je preuzeo odgovornost za poraz.

Vujošević, koji odlično poznaje Bogdana, bio je uveren da loša partija protiv Italije neće poljuljati njegovo ogromno samopouzdanje.

"Bogdan za sebe misli da je košarkaški polubog, on ima takvo samopouzdanje. Onda kada je šutirao 1/13, što je bio bezobrazluk, mnogi su se plašili da ne izgubi samopouzdanje, ja sam rekao, to nema šanse. Naravno, nisam očekivao odmah okvakvu reakciju. On je vrhunski radnik, ne zna zadnjih godina, ali on je stvarno krvavo radio. On je u svakom periodu svoga života bio spreman da radi krvnički, više od drugih, sa maksimalnim naporom. Imao je taj neki moral da radi preko bola. Njegovi ciljevi i ambicije su uvijek bili vrhunski, ali su bili praćeni i velikom voljom da radi, nisu bili bolesni", rekao je Vujošević.

Iskusni stručnjak prokomentarisao je i Bogdanov uticaj na čitav tim.

"Drago mi je što je postigao ovakav stepen zrelosti na terenu, jer je on njih svakog trenutka smirivao, mali Jović je rekao da mu je govorio šta tačno treba da radi, to je igrač broj jedan i lider tima. Lake koševe je dao, i na skok, i na prodor, na pik, pa mu zatvore jaču desnu, onda on promijeni, pa ode u lijevu. Vrlo raznovrsno na sve načine", oduševljen je Vujošević.

