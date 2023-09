MARKO PEŠIĆ RASTRZAN IZMEĐU NEMAČKE I OCA Kada ne bih podržavao tatu, imao bih veliki problem!

Svetislav Pešić je, kako je rekao, dao mnogo više nemačkoj košarci od osvajanja titule šampiona Evrope 1993, što je za ovu zemlju i dalje najbolji rezultat u istoriji.

Danas Nemci imaju šansu da se dokopaju svetske krune, a na tom putu im se isprečio čovek koga ljubitelji basketa u Nemačkoj smatraju herojem i legendom.

foto: Profimedia

Sin selektora Srbije Marko takođe je ostavio veliki trag u reprezentaciji Nemačke kao igrač, osvojio je bronzu na SP u Indijanapolisu i srebro na Eurobasketu u Srbiji i Crnoj Gori. Markovo mišljenje o današnjem finalu Srbije i Nemačke je zato jako interesantno.

foto: FIBA

- Ovo je istorijski trenutak za nemačku košarku i sport. Ali i za evropsku, jer su posle dugo vremena dve ekipe iz Evrope u finalu. One su praktično izbacile dva NBA tima, veoma emotivan dan za mene - počinje priču Marko za Sport 1.

Pešić junior je sada pomalo u nezgodnoj situaciji, s jedne strane je reprezentacija zemlje u kojoj je odrastao, čiji je dres nosio i u kojoj se afirmisao kao igrač, a sada je sportski direktor najuspešnijeg kluba, a s druge strane je njegov otac.

foto: Dado Đilas

- Držim palčeve za obe strane. Naravno, porodica je iznad svega. Svi smo veoma ponosni na mog oca. Nije mu bilo lako u Srbiji. Impresivna je činjenica da ima tu snagu, tako borbeno srce i tu energiju da sa ovim timom postigne ovakve rezultate. Imao bih veliki problem kod kuće da ne podržavam svog oca. Ali to nema veze sa Nemačkom ili Srbijom - pojasnio je on.

foto: Dado Đilas

Upitan je i kako je Svetislav uspeo u tome bez obzira na silne otkaze pred Mundobasket.

- Moj otac je neko ko se uvek raduje. Često sam ga pitao: „Zašto sve to radiš sebi?“ Ali kada postavi cilj, nikada ne odustaje. On je takav borac. Izuzetno je psihički jak, posebno kada stvari idu loše. Veruje u ono što radi - otkrio je Marko i dodao: - Ima tim koji se u potpunosti identifikovao sa njegovim zahtevima. Obe strane veruju jedna drugoj, jednostavno se uklapa. Ima toliko iskustva i to ste ponovo videli na ovom turniru. To je nešto što ne možete naučiti ili kupiti. Zato on to može.

foto: FIBA

Marko je dao i prognozu za finale, a po njemu, Nemačka je u maloj prednosti.

- Nemačka mora da pokuša da kontroliše emocije. Tradicionalno, timovi koji su pobedili SAD su se posle dosta mučili u utakmici i obično su gubili. Nije lako nakon ovako emotivne utakmice. Ako Nemačka može da pokaže mentalnu zrelost, imaće blagu prednost zbog dubine tima i činjenice da su toliko dugo igrali zajedno. Ali to će biti otvorena utakmica, siguran sam - zaključio je Marko Pešić.

Kurir sport