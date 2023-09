"ODSUSTVO EGA KLJUČ USPEHA" Obradović preponosan na Orlove: Mislite da je lako naterati igrača da igra agresivnu odbranu 40 minuta

Proslavljeni reprezentativac naše zemlje i uspešni trener Saša Obradović sa nestrpljenjem čeka finalni okršaj Srbije i Nemačke na Mundobasketu.

U razgovoru za Mozzart sport Obradović je rekao da sa velikim uživanjem prati mečeve naše reprezentacije i da je preponosan na Orlove.

"Niste svesni koliko ovo meni znači, koliko ovo znači svima nama koji smo u košarci, kakav je ovo prestiž, biti povezivan sa reprezentacijom Srbije na bilo koji način. Preponosan sam na ove momke, na trenera Pešića, na sve u ekipi. Naravno očekujem najbolje protiv Nemaca koji su takođe pokazali sjajnu timsku igru, uostalo samo tako može da se savlada Amerika", rekao je Saša Obradović za Mozzart Sport.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Na pitanje šta je ključ uspeha Pešićevog tima, Obradović je kao iz topa odgovorio - "odsustvo ega".

"Sve je mnogo lakše kada nema ega. Mislite da je lako naterati igrača da igra agresivnu odbranu svih 40 minuta. Da pritiska protivničkog igrača po čitavom terenu bez prestanka ko što to radi Aleksa Avramović. Verujte to nije nimalo lako tražiti od tima koji ima igrače koji ne ostave ego po strani. Svaki igrač želi da pobedi, želi da pomogne i samim tim ima tu dozu ega koja je sasvim normalna u profesionalnom sportu, ali kada se on ostavi po strani, onda dolazimo do ovog momenta da imamo igru koju krasi zajedništvo, timski duh. Zbog toga je ovaj rezultat i očekivan. Imamo kvalitet i igrače koji igraju jedni za druge. Zbog toga smo u prilici da uradimo nešto sjajno i ako nastavimo tako verujem da ćemo pobediti i taj finalni put za veliko slavlje", kaže trener Monaka.

Podsetimo, finale Mundobasketa između Srbije i Nemačke na programu je od 14.40 časova.

Kurir sport