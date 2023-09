SVETISLAV PEŠIĆ SE OBRATIO SRBIJI: Nije bilo spavanja, doktor nam je poslao svima poruke! Zna se šta bi bilo da je Jokić igrao

Svetislav Pešić obratio se srpskoj javnosti i svim navijačima posle Mundobasketa na kome je naše reprezentacija osvojila srebrnu medelju.

Selektor Srbije gostuje na "Javnom servisu" i govori o svim košarkaškim temama.

Pešić je, kao i cela Srbija, zadovoljan učinkom na Mundobasketu.

- Nisam stavljao nikakve ciljeve pred tim. Zna se da kad bi igrao Jokić svi bi očekivali zlato. Ovaj tim je postao porodica. Postali smo pravi tim, došlo je do zbližavanja tima sa medicinskim osobljem i stručnim štabom, ali tako je bilo i ranije. Stizale su nam pohvale sa svih strana, a onda smo odigrali 10 minuta loše protiv Italije i onda su krenule kritike sa svih strana.

Finalni meč doneo je dosta problema.

- Imali smo baš pred finale dosta pehova. Bogdanović je bio veoma loše, nije se dobro osećao, grip, prehlada... Želeo je da igra. Naš najveći problem bila je povreda Dobrića već u 3. minutu. To nam je skratilo roster. Takođe, i Milutinov je doživeo povredu dva dana pred meč. Ali, mi ne znamo kako je bilo u drugim timu... - pričao je Pešić.

Da je ušla ona trojka Gudurića...

- Sigurno bi malo to promenilo situaciju i odluke koje bi se dešavale do kraja. Ništa se bolje za nas nije moglo desiti, nego da lopta baš dođe do Gudurića. Zato što je on poznat da baš te šuteve pogađa.

Portorikanac, Meksikanac... Sudili finale?! Bili su impresionirani Vagnerom, Šrederom...

- Po broju slobodnih bacanja vrlo lako to može da se zaključi, ali ne bih sada o tome.

Osvrnuo se Pešić na sve sa Borišom...

- Sva sreća pa je doktor Radovanović godinama sa reprezentacijom. Iako je delovalo da je to bezazleno, Gaga je spoznao da nije tako bezazleno i domah su krenuli put bolnice. To se desilo za vikend i logično da neki od glavnih hirurga nisu radili i trebalo je doći do njih. Doktor Radovanović je zahtevao odmah analize i testove i dobro je da jeste. Boriša je skroman momak, igrao je sjajno u Saragosi, sada je produžio i ugovor. Igrao je dobro i u prozorima, ekipa ga voli i naravno da je sve to bio šok za sve. Tada se pokazao taj timski duh, on je tu nama kao član familije. Nije bilo spavanja, Gaga nam je slao poruke da vidi koja smo krva grupa, pošto je Boriši falilo krvi. Sada je on dobro, za dve nedelje će sigurno biti bolji.

Kurir sport / RTS