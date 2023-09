"SRBIJA MOŽE BEZ JOKIĆA, ALI BEZ BOGDANA TEŠKO" Darko Miličić: Pa njega su ovde "SEKIRE GAĐALE" sa tribina!

Bivši reprezentativac Srbije Darko Miličić oduševljen je uspehom koji su napravili Orlovi na nedavno završenom Mundobasketu u Manili.

U razgovoru za "Informer" bivši NBA košarkaš nije štedeo pohvale na račun srebrnih košarkaša.

"Oduševili su me, svako od njih ponaosob. Nikoga ne bih izdvajao, jer su podvig napravili zajedno. Pregrmeli su užasnu povredu malog Simanića, momka koji je ostao bez bubrega i jako emotivno su to sve doživeli. Drugi peh nas je zadesio u finalu, kada Dobrić nije mogao da igra, a bio je sjajan tokom celog prvenstva. Prošli su kroz razna iskušenja i probleme, držali se timski i zajedno i izdržali do poslednje utakmice. Iako su bili emotivno uzdrmani zbog saigrača, uspeli su da se vrate i što se mene tiče, skidam im kapu! Sjajni borci, imaju srce kao Srbija", rekao je Miličić.

On je istakao da mu je drago što ekipu nije poremetio veliki broj otkaza pred start priprema za Mundobasket.

"Ovu ekipu iz Manile ni to nije poremetilo. Bez obzira što je reč o nekim jako bitnim igračima (Jokić, Micić, Kalinić...), koji su iz ovih ili onih razloga odlučili da ne igraju. Veliki je ovo podvig i za mene, oni nisu srebrni već zlatni. I to jaka zlatna priča", kaže Miličić.

Miličić, koji je ranije isticao da je Bogdan Bogdanović istinski lider reprezentacije, zasmetale su kritke na račun kapitena Srbije nakon poraza od Italije u grupnoj fazi takmičenja.

"Kad vidim da ljudi pljuju Bogdana Bogdanovića... Cenim i poštujem svačiji rad, pogotovo Nikole Jokića, ali čvrsto stojim uz reči da bi reprezentacija teško mogla bez Bogdana, a da bez Jokića može. Bogdan nosi nešto u sebi i to se oslikava u tome da u mesec dana ujedini ekipu, poveže saigrače i postane vođa tima. On ima to liderstvo u sebi. Ne kažem da Jokić nema, ali NBA liga rađa drugačiju vrstu liderstva", kaže Miličić i dodaje:

"Bogdana su, žargonski rečeno, sekire gađale sa tribina dok je igrao ovde. Stvarno bi mi bilo milo da sam ih video zajedno u timu. Ne dodvoravam se nikome i čvrsto stojim iza reči da bi Srbija teško bez Bogdana, a bez Jokića može. Kad samo vidim komentare posle one utakmice kad je šutirao trojke jedan od 13... Ma, on može da šutira nula od 20 i ne sme jedna ružna reč da mu se kaže", zaključio je bivši košarkaš.

