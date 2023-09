OGLASIO SE PENZIONER KOJI JE SPREMAN DA BORIŠI DONIRA BUBREG: Evo šta je rekao Hajrudin Redžović, čovek velikog srca!

Proteklih dana u žižu domaće, ali i javnosti u regionu došao je penzioner Hajrudin Redžović, koji je objavom na društvenim mrežama digao Srbiju na noge.

Hajrudin Redžović koji ima 73 godine napisao je da je spreman da donira bubreg Boriši Simaniću, srpskom košarkašu, koji je bez organa ostao tokom Svetskog prvenstva u Manili.

Kurir je stupio u kontakt sa gospodinom Hajrudinom Redžovićem, koji nije bio raspoložen, kako sam kaže, da se eksponira javno. Kako saznajemo, radi se o vojnom penzioneru, nekadašnjem pukovniku JNA, koji je rodom iz Sjenice, ali živi u Pančevu.

Danas u ranim jutarnjim časovima Hajrudin Redžović na društvenim mrežama je napisao:

"Poštovani novinari, u potpunosti vas razumem što tražite od mene da govorim o tome šta me je motivisalo da odlučim da lično pomognem našem košarkašu Simaniću. Ali ja to nisam uradio radi sticanja publiciteta, radi pohvala, zahvalnosti i nekih priznanja. Zato vas molim da me ne zovete povodom toga, jer svako pisanje o tom događaju za mene je uvreda. Insistiranje da se o tome piše vređa me kao čoveka, anulira moju ljudsku želju da pomognem jednom mladom čoveku. Hvala na razumevanju!"

S poštovanjem Hajrudin H. Redžović

