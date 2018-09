LIKS OPEN: Kup u motorici za decu i mlade sa autizmom i teškoćama u Rakovici

Mališani će se igrati i družiti od 11 časova na fudbalskom terenu FK Rakovica, a sve uz prisustvo fizioterapeuta, psihologa, medicinskih sestara, logopeda... Promoteri su doktor Nada Macura, Vaterpolo klub Prtizan i Karate klub Nipon.

U susret ovom događaju, u prostorijama Sportskog saveza Srbije održana je konferencija.

foto: SSS

Zoran Milačić, direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj tom prilikom je izjavio:

“Malo ljudi zna da upravo u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine imamo velike kapacitete koji se tiču dece sa smetnjama u razvoju. Mi smo prepoznali da Lix radi dobro sa tom populacijom. Veoma je bitno da deca sa potrebama dobijaju podršku, ne samo u našoj ustanovi već i van nje zbog procesa integracije. Više godina podržavamo Lix open koje predstavlja krunu rada sa decom tokom čitave godine”, rekao je Milačić.

foto: SSS

Glen Morison, zamenik ambasadora Australije, više godina podržava Lix:

“Tokom svog boravka u Srbiji zadivljen sam radom Lix asocijacije. Pomagati deci sa posebnim potrebama da se što bolje uklope u društvo je i jedan od ciljeva spoljne politike Australije. Smatramo da sport treba da bude pristupačan svima, a ne samo pojedinim grupama. Radujem se što ću ove subote biti na Lix openu i još jednom učestvovati u projektu”, jasan je Morison.

Značaj ovakve manifestacije za decu sa autizmom istakla je i Snežana Tomić, član roditeljske komisije:

“Ja sam majka dečaka Andrije koji ima autizam. Ove godine u oktobru on puni 21 godinu. Želim da napomenem da za rad sa decom nikada nije kasno, često roditelji odustanu pre svoje dece. To nije moj slučaj, pozivam sve roditelje koji imau decu stariju od 10, 12, 15 godina da se priključe ovoj organizaciji. Moj sin je vrlo raspoložen i srećan, te vrlo rado dolazi na ove treninge gde se druži sa ostalom decom i to mu pomaže u kognitivnom i socijalnom razvoju. Nedavno je otkriveno da Andrija ima talenat za košarku, a to je upravo Ljiljana primetila kroz rad sa njim. Od 10 koševa ubacio je svih 10, svi smo posmatrali u neverici, čak se i odaljavao od koša pokušavajući da postigne pogodak za tri poena. Tako da nikada ne zante šta možete otkriti kod svoje dece. Apelujem na sve roditelje da dođu u subotu i vide kako funkcioniše Lix”, izjavila je Snežana.

foto: SSS

Ljiljana Basurović, majka dečaka koji ima razvojnu disfaziju sa poremećajem govora i pažnje, primetila je napredak kod svog deteta:

“Na Lix treninge idemo više od dve godine. Izuzetno mu se dopadaju treninzi, a i ja se prijatno osećam na druženju. Problem sa pisanjem slova, loša grafomotorika bila je takođeproblem. Kroz rad na koncentraciji i pažnji Ljiljana je uspela da pospeši i pisanje mog deteta. Sada su slova jednake veličine, od linije do linije. Možda to nekome zvuči beznačajno, ali za nas je ovo veliki napredak. Pored pisanja fond reči mu se povećao, tako da sada možemo lepo da komuniciramo. Zahvaljujući Lix openu on sada zna šta znači takmičiti se, šta znači pobediti. Prošle godine je čak osvojio i medalju, a nadamo se da će i ove”, rekla je Ljiljana Basurović.

foto: SSS

Ljiljana Stanojević, direktor sportskog udruženja Lix, pozvala je sve koji mogu

da dođu u subotu na ovo druženje:

“Na početku Lix opena deset minuta je rezervisano za zajedničko zagrevanje. Tako svi mogu da vežbaju. Povedite svoje mališane da se zajednički družimo. A deci sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima sigurno će značiti podrška društva. Ovaj događaj demonstrira potpuno nov pristup terapijskom tretmanu dece sa širim spektrom autizma. Kroz razne vežbe, motorikom, deca unapređuju svoje sposobnosti. Potpuno revolucionarnim pristupom radi se na napretku dečijih ne samo motoričkih, već i kognitivnih, emotivnih i socijalnih sposobnosti. Bez upotrebe medikamenata napredak kod dece, smanjenje agresije pre svega glavni je pokazatelj”, istakla je Ljiljana.

foto: SSS

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir