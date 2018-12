PLAVOOKA RUSKINJA TRAGIČNO NASTRADALA: Stavila telefon na punjač i ušla u kadu... Borilački svet ne može da prežali lepoticu koja je sanjala da bude šampionka! (FOTO)

♥️Небольшой опрос♥️ «Идут ли мне кудри?»💁🏼‍♀️🙆🏼‍♀️ Негативные комментарии удаляю😒

A post shared by 🇷🇺Russian Federation🇷🇺 (@_sergeevna_pankration_) on Apr 1, 2018 at 9:58am PDT