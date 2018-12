Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один, ну вы поняли что сейчас в тренде?😎 В общем в Питере на льду была жара 🔥 А от себя команде @hcska желаю удачи, здоровья и самое главное побед 👊 #Питер #хоккей

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Dec 25, 2018 at 4:50am PST