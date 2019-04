STAO NA SVETO MESTO I IZGOVORIO REČI KOJE LEDE KRV U ŽILAMA: Vanja Grbić posetio Kosovo i Metohiju i ostavio poruku na koju niko ne može ostati ravnodušan! (FOTO)

Ne, ne mogu da objasnim ono sto sam osetio kada sam stao pred spomenik. Pred plocu istorije tradicije i duhovnosti davno zaboravljene. Ljude koji su dali svoje zivote da spase svoj narod veru i tradiciju. One koji su poginulu za ono u sta su verovali. One koji ne poznaju licni interes licemerje i sramotu. Oni koji su pravi. Danas bi se postideli svog nasledja. Nije se promenilo vreme vec ljudi. U ime njih koji su zaduzili sve nas moramo da spremimo nase naslednike da budu bolji od nas. Da budu svesni ko su odakle i koje tekovine da cuvaju. Da se postuju i ljudi i razlike i grade sa svima bolju buducnost. #tradicija #nasledje #moral #duhovnost

