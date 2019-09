ZLATNI ODBOJKAŠI U PREDSEDNIŠTVU SRBIJE! Predsednik Vučić se poklonio selektoru Kovaču i igračima: Borili ste se kao lavovi i to je nešto izuetno! Toliko smo srećni i ponosni na vas! (KURIR TV UŽIVO)

1 / 4 Foto: Kurir Tv Printscreen

- Hoću da vam se beskrajno zahvalim. Uroše, Bato, Marko... ma svi ste bili fantastični. Slobodane, kako ste se vi njima poklonili, tako ja vama da se poklonim - rekao je predsednik Vučić i poklonio se selektoru Slobodanu Kovaču.

Aleksandar Vučić je obrazložio kako će država nagraditi zlatne odbojkaše:

- Svi građani Srbije su ponosni na vaše fantastične rezultate. Prvo su odbojkašice donele zlato iz Ankare, vi zlato iz Pariza. Cela Evropa zna da smo odbojkaška sila broj jedan. Ono što mi možemo da vratimo, govorim o poslu države, to su dve stvari. Prvo je da sledeće godine krenemo u izgradnju velikog kompleksa na Novom Beogradu, ostala je još jedna sitnica da se završi, sve ostalo smo završili. Očekujem da najkasnije u aprilu možemo da krenemo u izgradnju, što je važno i za Olimpijski komitet, kao i za Ministarstvo sporta. Drugo, vi znate da mi svoje obaveze ispunjavamo sa zadovoljstvom i već u naredna dva dana ono što ste zaslužili i što ste zaradili biće na računu.

Odbojkaši su zaradili nacionalne penzije.

- Ono što želim da kažem mlađim momcima i onim starijim, 2017. godine na bronzanu medalju ide 53.000 dinara i danas na zlatnu ide nacionalna penzija od 40. godine od 84.000 dinara. Ako računate u današnjim uslovima, i pod uslovom da primate 40 godina, to je 400.000 evra. Imajte u vidu da će to rasti i da će to biti oko pola miliona. I to ste zaslužili. I to je mnogo više od 20.000 evra koliko ćete dobiti jednokratno.

Vučić je istakao da su odbojkaši ceo narod učinili ponosnim.

- Vi ste se borili kao lavovi, bilo je fantastično to gledati. Bilo je izuzetno gledati kad pogreše Majstorović ili Petković, pa skoče fantastičnom energijom da to nadoknade. Kao što vidite, pratio sam po malo. To je nešto izuzetno, toliko smo bili srećni i ponosni na vas. Ponosni što vas imamo. Obradovali ste naš narod svuda gde žive. Još jedanput veliko hvala i odbojkašicama i vama.

Predsednik Srbije se potom našalio na račun Srećka Lisinca.

- Jedino sam se plašio da ne pogrešim kod Srećka Lisinca. Ja sam mu majku upoznao u Vrnjačkoj Banji i Kraljevu. Ne čitam te novine i nemam pojma da se on zabavlja sa našom odbojkašicom Stefanom Veljković. Sve vreme sam hvalio njegovu porodicu.

Vučić je poželeo medalju sa Olimpijskih igara.

- Samo hoću za kraj da vas zamolim, da vam ne nedostaje motiva. Sport je sport, može da se desi i da ne prođemo. Ali molim kompletan tim, da se izborite za Olimpijske igre i da zajedno sa devojkama donesete dve olimpijske medalje iz Tokije. To nam je mnogo važno za prestiž nacije. A kolektivni sportovi na Olimpijskim igrama, to je posebno. Zato vas molim da još malo truda iznesete, još malo besa i energije, a ljubav prema zemlji vam nikada nije nedostajalo.

Nemaja Petrić, kapiten reprezentacije, zahvalio je predsedniku na prijemu.

- Zahvalio bih se gospodinu predsedniku na izdvojenom vremenu i ukazanoj prilici da nas danas pozdravi. Velika je čast biti danas ovde. Nama je uvek velika čast da predstavljamo našu državu, naš narod i kada osvojimo medalju imati priliku da nekog usrećite i učinite ponosnim, za nas je izuzetno jaka emocija - rekao je Petrić i potom uručio Vučiću svoj dres sa potpisima svih igrača.

