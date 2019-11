KONOR MEKGREGOR BIJE I VAN RINGA: UFC borac pred sudom zbog tuče u pabu, preti mu ZATVOR! VIDEO

Kio je tada odbio Mekgregorovu turu viskija koju je ponudio čitavom pabu, a UFC borcu se to nije dopalo, pa ga je udario pesnicom u vilicu.

Sigurnosne kamere su snimile tu situaciju, pa Mekgregoru nije preostalo ništa drugo nego da prizna krivicu.

Njegovi advokati su ispred sudnice poručili da će Mekgregor da se izjasni krivim pred sudom, kao i da se izvinio žrtvi, koja je prihvatila izvinjenje.

U zavisnosti od presude, Mekgregoru preti novčana kazna od 1.500 evra ili maksimum od šest meseci kazne zatvora, ali zbog priznanja krivice, očekuje se da sudije budu blaže i da mu daju samo novčanu kaznu.

Mekgregor se 18. januara povukao iz MMA sporta i najavio penziju, ali je ove godine najavio povratak u oktagon i navodi da će se boriti 18. januara u Las Vegasu na UFC spektaklu koji se održava tada.

Za sada još nije poznato ko će mu biti rival. Očekuje se da to ne bude odmah neko veliko ime, ali Irac ima plan da do kraja 2020. godine raščisti račune sa starim dužnicima. Najpre protiv Nejta Dijaza, sa kojim je imao dve borbe u kojoj je skor 1:1, a zatim želi revanš protiv Habiba Nurmagomedova i to u Moskvi.

