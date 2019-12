💣💥 🆕Slobodan Kovač nowym trenerem Jastrzębskiego Węgla‼🔥🔝 Więcej➡ www.jastrzebskiwegiel.pl 📸CEV @plusliga20lat @polsatsport.pl @polskasiatkowka_official @jsw_sa @mojejastrzebie #volleyball #siatkówka #nowy #trener #new #coach #serbian

A post shared by Jastrzębski Węgiel (@klubjw) on Dec 1, 2019 at 8:16am PST