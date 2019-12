SAD ONO PRAVO: Srpkinje spremne za rasplet u grupi! Sledeća je Norveška

Biće to sudar jedine dve reprezentacije sa maksimalnim učinkom posle dva kola u Kumamotu.

Selektor reprezentacije Srbije, Ljubomir Obradović je rekao:

"Čekaju nas jako teške i zahtevne utakmice u četiri dana. Suviše je trošiti reči na kvalitet Norveške i sistem koji godinama gaje, koliko su proizveli igračica i trofeja. Norveška je uvek Norveška, da ne bude zabune, da li je jedno ime tu ili ne, to je njima nebitno. Imaju sistem koji godinama forsiraju i ne menjaju. Biće ozbiljna i teška utakmica".

Srednji bek Kristina Liščević se slaže sa selektorom.

"Nema više laganih protivnika, najbitnije dolazi. Očekujemo teške utakmice, velike protivnike, spremamo se već duže vreme za njih, očekujemo pozitivne rezultate. Norvežanke poznajem jako dobro, igrala sam i sa njima i protiv njih. Kidaju do kraja, to je mentalitet koji nikada ne odustaje, ne zna za poraz. Oni će ući 110% u utakmicu, a mi moramo da uđemo 200%. Svaka lopta će biti važna, do samog kraja će biti značajno. Teška utakmica je ispred nas", rekla je Liščević.

Golman Jovana Risović podseća da tek sad sledi ono pravo.

"Kreće najzahtevniji deo, počevši od Norveške. Svi znamo ko je Norveška. Imamo taktiku, motiva nam ne nedostaje, spremićemo se najbolje za sve preostale mečeve", poručila je Risović.

Pivotmen Slađana Pop-Lazić planira da obraduje Srbiju.

"Daćemo sve od sebe, voleli bismo da obradujemo Srbiju još jednim lepim jutrom. Ništa ne obećavamo, jer svi znamo da je Norveška svetski i evropski šampion, jedan od favorita i na ovom prvenstvu, kompletna na svim pozicijama. Dobro su krenule", jasna je Pop-Lazić.

Torir Hergeirson, selektor reprezentacije Norveške, ne očekuje lak posao:

"Biće to težak meč, balkanski timovi su veoma taktički dobri, fizički jaki, imaju puno kvalitetnih igrača, izražen bobeni duh, biće to težak meč".

(RSS)

Kurir