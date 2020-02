OVAJ ČOVEK JE ZARADIO OD SPORTA DVA PUTA VIŠE OD NOVAKA, A NIJE SE OZNOJIO: Za jednu rečenicu dobije i do 100.000 dolara

U pitanju je legendarni 75-godišnji komentator koji pre svakog boks meča najavljuje borce na svoj spektakularan način po čemu je jedinstven u svetu.

Do sada je zaradadio oko pola milijarde dolara od ovog posla kojim se bavi od 1982. godine.

Postao je poznat po frazi "Jeste li spremni za frku?" ("Let's Get Ready to Rumble"), pa ju je čak i brendirao. Jednom prilikom je zaradio 100.000.000 zelenih novčanica kada ju je ustupio popularnoj igrici "Ready to Rumble".

Osim ovim, Bafer se bavio i glumom, manekenstvom, modelingom...

U proseku, a zavisno od popularnosti meča, Bafer zaradi od 25 do 100. 000 evra

Poređenja radi, bogatstvo Novaka Đokovića se procenjuje na 200.000.000 dolara...

Kurir sport

Kurir