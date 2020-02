PERUNIČIĆ PRED STUDENTIMA: Ovo su četiri glavna cilja strategije Srbije u oblasti sporta za narednih deset godina

Gosta je predstavio prof.dr Branko Bošković, direktor škole i istakao značaj ovakvog izlaganja za studente koji su se opredelili da svoje karijere otpočnu u oblasti sporta.

Peruničić je predstavio četiri glavna cilja strategije Srbije u oblasti sporta za narednih deset godina, a to su: školski i univerzitetski sport, sportska infrastruktura, rekreativni sport i vrhunski sport.

„Cilj nam je da svako dete u Srbiji ima redovne časove fizičkog vaspitanja, da postoje međuškolska takmičenja i da realizujemo brojne vannastavne aktivnosti u vidu programa: „Sport u školi“, „Zdravo rastemo“, „Lajk za naš ples“ i „Đak reporter“, objasnio je Peruničić i dodao da se trenutno 175.000 dece nalazi u školskom sistemu sporta.

foto: promo

Ukazao je i na neke od rezultata istraživanja koja pokazuju da se pad angažovanja dece u sportskim aktivnostima dešava između četvrtog i petog razreda, kada manje talentovana deca ne uspevaju da pređu u takmičarske selekcije i ukazao je na podatak da se u srednjoj školi deca upola manje bave sportom nego u osnovnoj školi i da se zbog toga strategija bavi programima koji će angažovati te pomenute uzraste.

Takođe navodi da bi univerzitetski sport trebalo da osim sedam državnih uključi i brojne privatne univerzitete.

Istakao je da je sportska infrastruktura izuzetno važna i da je rekonstruisano 500 objekata u Srbiji gde da su postavljeni brojni koševi, golovi i drugi rekviziti.

foto: promo

Treći cilj strategije obuhvata rekreativni sport koji će imati težak zadatak pred sobom, sa obzirom na rezultate istraživanja koji pokazuju da se više od 60 odsto ljudi u Srbiji ne rekreira ni sat vremena nedeljno.

Četvrti cilj strategije je vrhunski sport gde sekretar za sport ističe da je u poslednjih par godina osvojeno više medalja nego petnaest godina unazad, ali da je najbitnije odrediti šta dalje.

foto: promo

„Potrebno je šest meseci napornog rada da bismo videli u kom pravcu će ići sport u Srbiji dalje. Strategiju za narednih deset godina moraju da prate akcioni planovi koji će se menjati na tri godine, jer je sport živa stvar. Volim da pričam o problemima jer to onda znači da ćemo ih i rešavati. Moju dugogodišnju karijeru sportskog radnika prate neki konstantni problemi kao što je finansiranje sporta u lokalnim samoupravama i to ćemo nastojati da rešimo. Veliki su finansijski izazovi pred nama, kao što je recimo besplatan pregled za svako dete od šest do 14 godina ali treba verovati u sport kao jednu od najmoćnijih sfera društva u prilog čemu ide i činjenica da je u 70 odsto zemalja veći priliv u BDP od sporta nego od poljoprivrede", izjavio je Peruničić i poseban deo svog izlaganja posvetio je i značaju edukacije u oblasti sporta od najranijih uzrasta gde su treneri često ključni uzori u vaspitanju dece, do specijalista, stručnjaka za određene sportove i medicinska polja jer bez toga Srbija neće moći da ide u korak sa svetom i da nastavi da ostvaruje vrhunske rezultate.

