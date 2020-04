SPORT NIJE PRIORITET ZA VLADU FRANCUSKE: Ne bi bio smak sveta da se otkaže Tur d'Frans

"Ono što je sigurno jeste to da sport neće imati prioritet u našem društvu", izjavila je Maračineanu.

Francuska je u karantinu bar do 11. maja zbog pandemije korona virusa.

Postoje navodi da bi fudbalsko prvenstvo te države moglo da se nastavi krajem juna, ali je to upitno.

Biciklistička Trka kroz Francusku je odložena za 29. avgust, kada je zakazan početak, a trajaće do 20. septembra, kada bi trebalo da startuje teniski grend slem turnir Rolan Garos.

"Ne bi bio smak sveta da se otkaže Tur d'Frans", rekla je Maračineanu, bivša olimpijska plivačica.

Po rečima Maračineanu, javna okupljanja u Francuskoj su zabranjena do sredine jula, ali bi to moglo da se produži "bar do septembra".

